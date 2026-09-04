10 ключевых характеристик POCO F9 Ultra: чем интересен новый флагман

POCO F9 Ultra получил характеристики, которые выводят его в премиум-сегмент. В основе устройства — Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран поддерживает частоту до 185 Гц, а емкость аккумулятора составляет 8050 мАч. Дополняют список тройная камера с основным модулем на 200 Мп и аудиосистема Bose с отдельным сабвуфером. Рассмотрим десять ключевых характеристик POCO F9 Ultra и разберемся, чем каждая из них полезна на практике.

Главные характеристики POCO F9 Ultra

Рассмотрим параметры, которые определяют производительность смартфона, качество изображения и звука, автономность, возможности камер и уровень защиты корпуса:

Snapdragon 8 Elite Gen 5. Флагманский чипсет производится по 3-нм техпроцессу и рассчитан на требовательные игры, обработку видео и ресурсоемкие приложения. В фирменном тесте смартфон POCO F9 Ultra набрал 4 165 108 баллов в AnTuTu V11.1.1. AMOLED-дисплей с частотой до 185 Гц. Повышенная частота обновления обеспечивает плавную прокрутку, анимации интерфейса и отображение динамичных сцен. В совместимых играх POCO заявляет поддержку режима до 185 FPS, поэтому преимущество экрана особенно заметно в шутерах, гонках и других динамичных проектах. Аккумулятор на 8050 мАч. Большая батарея — одна из ключевых особенностей POCO F9 Ultra. Такой запас особенно актуален при высокой нагрузке: в играх, поездках, при использовании навигации и продолжительном просмотре видео. Фактическая автономность при этом зависит от яркости экрана, частоты обновления, качества мобильной сети и сценария использования. Проводная зарядка мощностью 100 Вт. Технология HyperCharge позволяет быстро восполнить запас энергии, когда нет времени надолго оставлять смартфон у розетки. Также POCO F9 Ultra поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт. Основная камера 200 Мп. Высокое разрешение дает дополнительный запас детализации и больше возможностей для кадрирования снимков. Основной модуль также получил оптическую стабилизацию, которая помогает компенсировать дрожание рук при съемке фото и видео. Перископический телевик на 50 Мп. Камера с 5-кратным оптическим зумом предназначена для съемки удаленных объектов без необходимости полагаться исключительно на цифровое увеличение. Такой модуль пригодится для архитектуры, концертов, спортивных событий и портретов с дистанции. Сверхширокоугольная камера 50 Мп. Третья камера в общем блоке хороша для пейзажей, групповых кадров и интерьеров, когда обычный объектив не охватывает всю сцену. Смартфон предлагает три разных фокусных сценария съемки: стандартный, с оптическим приближением и с расширенным углом обзора. Высокая яркость. Пиковая яркость дисплея заявлена на уровне 4500 нит. Солидный показатель рассчитан на использование смартфона при ярком внешнем освещении, когда обычным экранам сложнее сохранить читаемость. Звук Bose и отдельный сабвуфер. POCO F9 Ultra получил симметричные стереодинамики с настройкой Bose и отдельный сабвуфер — система 2.1. Для игр, фильмов и музыки такая конфигурация гораздо интереснее обычной пары динамиков. Защита IP66, IP68 и IP69. Корпус получил несколько уровней защиты от пыли и воды — ему не страшны повседневные условия эксплуатации. Можно не переживать о контакте с пылью или брызгах воды у бассейна.

Кому подойдет POCO F9 Ultra

POCO F9 Ultra рассчитан на геймеров и требовательных пользователей, которым нужны высокая производительность, автономность, большой экран и универсальные камеры. Для базовых задач его возможности могут оказаться избыточными.