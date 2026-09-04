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10 ключевых характеристик POCO F9 Ultra: чем интересен новый флагман
POCO F9 Ultra получил характеристики, которые выводят его в премиум-сегмент. В основе устройства — Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран поддерживает частоту до 185 Гц, а емкость аккумулятора составляет 8050 мАч. Дополняют список тройная камера с основным модулем на 200 Мп и аудиосистема Bose с отдельным сабвуфером. Рассмотрим десять ключевых характеристик POCO F9 Ultra и разберемся, чем каждая из них полезна на практике.
Главные характеристики POCO F9 Ultra
Рассмотрим параметры, которые определяют производительность смартфона, качество изображения и звука, автономность, возможности камер и уровень защиты корпуса:
- Snapdragon 8 Elite Gen 5. Флагманский чипсет производится по 3-нм техпроцессу и рассчитан на требовательные игры, обработку видео и ресурсоемкие приложения. В фирменном тесте смартфон POCO F9 Ultra набрал 4 165 108 баллов в AnTuTu V11.1.1.
- AMOLED-дисплей с частотой до 185 Гц. Повышенная частота обновления обеспечивает плавную прокрутку, анимации интерфейса и отображение динамичных сцен. В совместимых играх POCO заявляет поддержку режима до 185 FPS, поэтому преимущество экрана особенно заметно в шутерах, гонках и других динамичных проектах.
- Аккумулятор на 8050 мАч. Большая батарея — одна из ключевых особенностей POCO F9 Ultra. Такой запас особенно актуален при высокой нагрузке: в играх, поездках, при использовании навигации и продолжительном просмотре видео. Фактическая автономность при этом зависит от яркости экрана, частоты обновления, качества мобильной сети и сценария использования.
- Проводная зарядка мощностью 100 Вт. Технология HyperCharge позволяет быстро восполнить запас энергии, когда нет времени надолго оставлять смартфон у розетки. Также POCO F9 Ultra поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт.
- Основная камера 200 Мп. Высокое разрешение дает дополнительный запас детализации и больше возможностей для кадрирования снимков. Основной модуль также получил оптическую стабилизацию, которая помогает компенсировать дрожание рук при съемке фото и видео.
- Перископический телевик на 50 Мп. Камера с 5-кратным оптическим зумом предназначена для съемки удаленных объектов без необходимости полагаться исключительно на цифровое увеличение. Такой модуль пригодится для архитектуры, концертов, спортивных событий и портретов с дистанции.
- Сверхширокоугольная камера 50 Мп. Третья камера в общем блоке хороша для пейзажей, групповых кадров и интерьеров, когда обычный объектив не охватывает всю сцену. Смартфон предлагает три разных фокусных сценария съемки: стандартный, с оптическим приближением и с расширенным углом обзора.
- Высокая яркость. Пиковая яркость дисплея заявлена на уровне 4500 нит. Солидный показатель рассчитан на использование смартфона при ярком внешнем освещении, когда обычным экранам сложнее сохранить читаемость.
- Звук Bose и отдельный сабвуфер. POCO F9 Ultra получил симметричные стереодинамики с настройкой Bose и отдельный сабвуфер — система 2.1. Для игр, фильмов и музыки такая конфигурация гораздо интереснее обычной пары динамиков.
- Защита IP66, IP68 и IP69. Корпус получил несколько уровней защиты от пыли и воды — ему не страшны повседневные условия эксплуатации. Можно не переживать о контакте с пылью или брызгах воды у бассейна.
Кому подойдет POCO F9 Ultra
POCO F9 Ultra рассчитан на геймеров и требовательных пользователей, которым нужны высокая производительность, автономность, большой экран и универсальные камеры. Для базовых задач его возможности могут оказаться избыточными.