Честный обзор новой серии iPhone 17

Компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 17, которая включает четыре модели: стандартный iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Новинки обещают значительные улучшения в дизайне, производительности и функциональности. 

Найти топовые флагманы можно по ссылке https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/ в магазине ROZETKA — здесь представлен большой выбор смартфонов по низким ценам. В статье рассмотрим каждую модель подробнее.

iPhone 17: базовая модель с премиальными функциями

Айфон 17 стал доступным флагманом, который теперь предлагает многие функции, ранее доступные только в Pro-версиях:

  • 6,3" Super Retina XDR дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 3000 нит обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете;
  • процессор A19 отвечает за высокую производительность;
  • камера с 48 МП ультрашироким объективом и уникальной 24 МП фронтальной камерой с функцией Center Stage позволяет делать качественные фотографии и видео;
  • батарея обеспечивает до 6 часов активного использования, что соответствует уровню Pro-версий;
  • наличие порта USB-C упрощает подключение к другим устройствам.

iPhone 17 Pro: для профессионалов и создателей контента

Айфон 17 Про ориентирован на пользователей, которым необходимы расширенные возможности камеры и высокая производительность. Он оснащен тремя 48 МП камерами, включая телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом, и фронтальной камерой с разрешением 18 МП. Процессор A19 Pro с системой жидкостного охлаждения обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках. Дисплей размером 6,3 дюйма и поддержка ProMotion делают использование устройства комфортным. Батарея обеспечивает до 37 часов видео на одной зарядке.

iPhone 17 Pro Max: максимальная автономность и производительность

Флагманская модель предлагает самый большой экран в линейке — 6,9 дюйма — и улучшенную батарею для длительного использования. Смартфон оснащен теми же камерами, что и iPhone 17 Pro, и поддерживает все функции Pro-версии, включая 8-кратный зум и Center Stage. Благодаря увеличенной батарее устройство обеспечивает до 39 часов видео на одной зарядке. Найти топовый «яблочный» гаджет по низкой цене в Украине можно по ссылке https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/producer=apple/.

iPhone Air: ультратонкий и легкий

Новинка выделяется среди остальных моделей ультратонким дизайном и минимальным весом. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем и одной камерой, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ценят компактность и стиль. Несмотря на тонкий корпус, устройство прошло жесткие испытания на прочность, показав отличные результаты. Батарея обеспечивает до 5 часов активного использования — если этого мало, можно отдельно приобрести фирменный повербанк.