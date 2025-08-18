- Категория
Что такое PWA и зачем вашему интернет-магазину нужно стать приложением?
Progressive Web App (PWA) – это формат веб-сайта, который работает и ощущается как полноценное мобильное приложение. Он открывается в браузере, но может устанавливаться на экран смартфона, работать офлайн и отправлять push-уведомления. PWA не требует загрузки из App Store или Google Play, что экономит время и средства.
Если вы рассматриваете создание интернет магазина с нуля и ищете решение с высокой отдачей – начните здесь: это краткий путь к мобильному опыту без лишних затрат.
Почему бизнес выбирает PWA, а не нативные приложения?
Разработка нативного приложения требует бюджета в десятки тысяч долларов, а также регулярных обновлений, поддержки для iOS и Android, прохождения модерации. В отличие от этого, PWA создаётся быстрее и дешевле, оставаясь доступным на всех устройствах с современным браузером. Для малого и среднего бизнеса – это возможность получить функциональность мобильного приложения без значительных вложений.
Что получает онлайн-магазин от перехода на PWA?
Формат PWA особенно полезен для e-commerce. Вот конкретные преимущества, которые интернет-магазин получает после внедрения:
- ускоренная загрузка страниц;
- возможность офлайн-просмотра товаров;
- push-уведомления с акциями и напоминаниями;
- установка на главный экран смартфона;
- адаптивность под любые устройства.
Вывод: PWA помогает интернет-магазину оставаться ближе к клиенту, не теряя тех, кто предпочитает мобильные покупки.
Примеры брендов, использующих PWA формат
Многие известные компании уже перешли на PWA. Например:
- AliExpress увеличил вовлечённость пользователей на 74%;
- Lancôme зафиксировал рост конверсии с мобильных устройств на 17%;
- Starbucks получил увеличение заказов с мобильных устройств после внедрения офлайн-функционала.
Это подтверждает: PWA – не теория, а проверенное решение с реальными бизнес-результатами.
Когда PWA – это идеальное решение?
PWA особенно эффективен в случаях, когда:
- бюджет ограничен, но нужен мобильный опыт;
- важно быстро запустить MVP интернет-магазина;
- необходимо улучшить мобильную конверсию без переписывания сайта с нуля (иногда достаточно «обернуть» текущий сайт в оболочку PWA, чтобы улучшить скорость загрузки, поведенческие метрики и пользовательский опыт на мобильных устройствах);
- не планируется продвигать приложение в маркетплейсах.Если ваша аудитория не ищет ваш бренд в App Store или Google Play, нет смысла тратить ресурсы на публикацию и поддержку нативных приложений. PWA легко устанавливается прямо с сайта, минуя магазины приложений и связанные с этим сложности (модерация, обновления, комиссии).
Таким образом, если 50% и более вашего трафика приходит с мобильных устройств – ответ однозначный: PWA того стоит. Это даст вам конкурентное преимущество без лишних затрат. PWA особенно подходит компаниям, которым важна быстрая загрузка, высокая конверсия и лояльность клиентов. В долгосрочной перспективе такой формат помогает бизнесу расти, удерживая больше пользователей на сайте и превращая их в покупателей.