Что такое PWA и зачем вашему интернет-магазину нужно стать приложением?

Progressive Web App (PWA) – это формат веб-сайта, который работает и ощущается как полноценное мобильное приложение. Он открывается в браузере, но может устанавливаться на экран смартфона, работать офлайн и отправлять push-уведомления. PWA не требует загрузки из App Store или Google Play, что экономит время и средства.

Если вы рассматриваете создание интернет магазина с нуля и ищете решение с высокой отдачей – начните здесь: это краткий путь к мобильному опыту без лишних затрат.

Почему бизнес выбирает PWA, а не нативные приложения?

Разработка нативного приложения требует бюджета в десятки тысяч долларов, а также регулярных обновлений, поддержки для iOS и Android, прохождения модерации. В отличие от этого, PWA создаётся быстрее и дешевле, оставаясь доступным на всех устройствах с современным браузером. Для малого и среднего бизнеса – это возможность получить функциональность мобильного приложения без значительных вложений.

Что получает онлайн-магазин от перехода на PWA?

Формат PWA особенно полезен для e-commerce. Вот конкретные преимущества, которые интернет-магазин получает после внедрения:

ускоренная загрузка страниц;

возможность офлайн-просмотра товаров;

push-уведомления с акциями и напоминаниями;

установка на главный экран смартфона;

адаптивность под любые устройства.

Вывод: PWA помогает интернет-магазину оставаться ближе к клиенту, не теряя тех, кто предпочитает мобильные покупки.

Примеры брендов, использующих PWA формат

Многие известные компании уже перешли на PWA. Например:

AliExpress увеличил вовлечённость пользователей на 74%;

увеличил вовлечённость пользователей на 74%; Lancôme зафиксировал рост конверсии с мобильных устройств на 17%;

зафиксировал рост конверсии с мобильных устройств на 17%; Starbucks получил увеличение заказов с мобильных устройств после внедрения офлайн-функционала.

Это подтверждает: PWA – не теория, а проверенное решение с реальными бизнес-результатами.

Когда PWA – это идеальное решение?

PWA особенно эффективен в случаях, когда:

бюджет ограничен, но нужен мобильный опыт;

важно быстро запустить MVP интернет-магазина;

необходимо улучшить мобильную конверсию без переписывания сайта с нуля (иногда достаточно «обернуть» текущий сайт в оболочку PWA, чтобы улучшить скорость загрузки, поведенческие метрики и пользовательский опыт на мобильных устройствах);

не планируется продвигать приложение в маркетплейсах.Если ваша аудитория не ищет ваш бренд в App Store или Google Play, нет смысла тратить ресурсы на публикацию и поддержку нативных приложений. PWA легко устанавливается прямо с сайта, минуя магазины приложений и связанные с этим сложности (модерация, обновления, комиссии).

Таким образом, если 50% и более вашего трафика приходит с мобильных устройств – ответ однозначный: PWA того стоит. Это даст вам конкурентное преимущество без лишних затрат. PWA особенно подходит компаниям, которым важна быстрая загрузка, высокая конверсия и лояльность клиентов. В долгосрочной перспективе такой формат помогает бизнесу расти, удерживая больше пользователей на сайте и превращая их в покупателей.