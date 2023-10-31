Одной из вспомогательных репродуктивных технологий является экстракорпоральное оплодотворение с использованием донорского материала. Донорский материал, сперматозоиды или яйцеклетки, используют тогда, когда собственные половые клетки одного из партнеров не подходят для искусственного оплодотворения. Но бывают такие формы бесплодия в паре, когда оплодотворения не происходит даже с донорской клеткой. Тогда возможно использование готового донорского эмбриона.

Когда используют донорские эмбрионы?

Показания к ЭКО с донорскими эмбрионами:

Повторные неудачные циклы ЭКО с собственными яйцеклетками из-за низкого качества эмбрионов.

Сочетанное бесплодие в паре: проблемы с яйцеклетками у женщины и азооспермия у мужчины.

Генетические нарушения, которые не позволяют получить качественный эмбрион.

Откуда берутся донорские эмбрионы?

Есть два способа получения донорских эмбрионов:

Оплодотворение донорских яйцеклеток донорскими сперматозоидами. В программе донации ооцитов и сперматозоидов участвуют только молодые здоровые люди. Их здоровье и высокая фертильность подтверждены тщательным медицинским обследованием. Лишние замороженные эмбрионы, оставшиеся после успешного ЭКО у другой пары. В программе ЭКО создают по возможности как можно больше эмбрионов. Затем врач отбирает самый лучший и использует его для переноса в матку. Оставшиеся эмбрионы можно заморозить, чтобы использовать в дальнейших попытках ЭКО в случае неудачи или если пара желает родить еще одного ребенка. Часто остаются лишние замороженные эмбрионы, тем более что храниться они могут неограниченное время. Если ЭКО оказалось успешным и пара уверена в том, что больше ей эмбрионы не понадобятся, она может отдать их в качестве донорских. Условием является успешное ЭКО с эмбрионом из этого пула, а также возраст (не старше 45 лет мужчина, не старше 35 лет женщина).

Как подбирают эмбрион?

Эмбриолог помогает паре подобрать подходящий эмбрион, ориентируясь на группу крови будущих родителей и их физические характеристики. Доноры и реципиенты никогда не встречаются, все происходит конфиденциально и анонимно.

По желанию донорский эмбрион можно дополнительно проверить на наследственную патологию с помощью преимплантационного генетического тестирования.

Как происходит ЭКО с донорским эмбрионом?

Цикл ЭКО с донорским эмбрионом короче и проще, чем обычно. Он начинается с подготовки эндометрия, слизистой оболочки матки будущей мамы к переносу эмбриона. Чтобы имплантация прошла успешно, эндометрий должен достичь нужной степени зрелости: толщины не менее 8 мм, а лучше 12, и складчатой структуры. Репродуктолог контролирует процесс созревания эндометрия и в случае необходимости назначает препараты, которые стимулируют процесс. Когда с помощью УЗИ репродуктолог определяет, что необходимая степень зрелости достигнута, эмбриолог подготавливает эмбрион и переносит его в полость матки. Для этого используют специальный инструмент в виде шприца с тонким катетером вместо иглы. В катетер помещают эмбрион, вводят его через канал шейки в матку и выпускают эмбрион, нажав на поршень шприца. После извлечения катетер проверяют. На этом процедура завершена. Беременность диагностируют через 12–14 дней.

Какова эффективность ЭКО с донорскими эмбрионами?

Она достаточно высока, не ниже, чем у ЭКО с собственными эмбрионами, а зачастую выше. Причин две: во-первых, женщина не проходит стимуляцию яичников в этом цикле. Гормональная стимуляция, хотя и является необходимой для получения яйцеклеток, снижает шансы на успех имплантации. Во-вторых, к программе допускаются только эмбрионы высокого качества.

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