Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе с компаниями-партнерами с начала войны передали для нужд Вооруженных cил Украины уже 50 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

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Только за неделю фонд передал ВСУ и Нацгвардии два внедорожника, микроавтобус, а также систему борьбы с вражескими дронами.

В частности, подразделению Национальной гвардии Украины фонд передал микроавтобус Volkswagen Transporter T5 для выполнения боевых задач на передовой в восточных областях Украины.

Вооруженные cилы Украины получили очередной внедорожник Mazda B 2500. Автомобиль уже помогает бойцам в районе Купянска Харьковской области.

Кроме того, Favbet Foundation передал личному составу батальона "Миротворец" красавец-внедорожник высокой проходимости Nissan Navara.

Также благотворительный фонд передал подразделению ВСУ уже вторую систему борьбы с вражескими дронами KVERTUS KVS G-6 украинского производства.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 50 автомобилей – внедорожники, кареты «скорой помощи», микроавтобусы и грузовики. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.