Благодійний фонд Favbet Foundation разом із компаніями-партнерами від початку війни передали для потреб Збройних сил України вже 50 автомобілів для виконання бойових завдань на передовій, повідомили представники фонду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Лише за тиждень фонд передав ЗСУ та Нацгвардії два позашляховики, мікроавтобус, а також систему боротьби з ворожими дронами.

Зокрема, підрозділу Національної гвардії України фонд передав мікроавтобус Volkswagen Transporter T5 для виконання бойових завдань на передовій у східних областях України.

Збройні сили України отримали черговий позашляховик Mazda B 2500. Авто вже допомагає бійцям в районі Куп’янська Харківської області.

Крім того, Favbet Foundation передав особовому складу батальйону "Миротворець" красень-позашляховик високої прохідності Nissan Navara.

Також благодійний фонд передав підрозділу ЗСУ вже другу систему боротьби з ворожими дронами KVERTUS KVS G-6 українського виробництва.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже 50 авто – позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.