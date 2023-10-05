FAVBET поддержит создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

3 октября 2023 года в агентстве Укринформ состоялся круглый стол по теме "Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності" с участием государственных институтов, бизнеса и общественности.

Событие было организовано ГС «Центр ответственной игры» совместно с Министерством социальной политики Украины. Среди участников — эксперты Национальной социальной сервисной службы Украины, КРАИЛ, Института судебной психиатрии Минздрава Украины, а также представители игорного бизнеса и специалисты по предупреждению и борьбе с игровой зависимостью.

Главной круглой темой стало развитие в Украине комплексной системы предотвращения лудомании, ее лечения, а также реабилитации и предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью.

Участники круглого согласились, что действенная и эффективная система предупреждения и борьбы с игровой зависимостью должна включать в себя не только медицинскую помощь гражданам, уже страдающим лудоманией, но и социальной поддержкой людей из группы риска, а также нуждающихся в социальной реадаптации после лечения.

По словам главы Центра ответственной игры Ольги Исаевой, в 2023 году под эгидой Минздрава в Украине прошло первое национальное исследование игровой зависимости. Его результаты подсветили ряд проблем в этой сфере, в частности — вопрос эффективного выявления лиц, нуждающихся в профессиональной помощи в связи с наличием игровой зависимости или находящихся на грани ее возникновения.

Именно поэтому Центр ответственной игры вместе с Министерством социальной политики Украины приняли решение запустить проект по внедрению в нашем государстве системы предоставления социальных услуг людям с игровой зависимостью. Главным меценатом проекта станет компания FAVBET, которая перед этим также поддержала исследование и первой среди компаний отрасли предоставила специалистам возможность проводить исследования в своих заведениях.

Первым шагом к появлению в Украине сети предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью станет разработка государственного стандарта социальной услуги «Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью», который будет включать консультирование, психологическую помощь, правовую помощь, представительство интересов и социальную поддержку.

Представители Министерства социальной политики Украины подчеркнули, что этот стандарт должен быть единым для всех поставщиков социальных услуг, а к его созданию должны быть привлечены все целевые группы — не только поставщики, но и получатели социальных услуг.

Член КРАИЛ Кристина Дутка обратила внимание на то, что государственная политика в данной сфере должна базироваться на трех китах. Первый – это просветительская работа, разъяснение игрокам, что азартные игры – досуг, а не способ заработка. Второй — оказание медицинской помощи попавшим в ловушку зависимости. Наконец, третий кит — услуги социальной реабилитации людей, которые преодолели зависимость и стремятся вернуться к привычной общественной жизни.

Представитель главного мецената проекта компании FAVBET Ксения Тюрикова отметила, что для Украины сейчас важно работать с проблематикой игорной зависимости, ведь легальный рынок азартных игр страны находится на этапе развития и должен формироваться исходя из потребностей безопасности и комфорта игроков.

Именно поэтому FAVBET поддерживает создание в Украине комплексной и эффективной национальной системы предупреждения лудомании, которая поможет предотвращать игровую зависимость и работать с проблемными игроками. Появление подобной системы станет отличным примером эффективного взаимодействия государства, общественности и социально ответственного бизнеса, действующих в интересах общества.

Автор фото – Яна Качанова