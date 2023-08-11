Интимные аксессуары как бизнес: анализ рынка и перспективы развития

Мировой рынок товаров для взрослых планомерно и неуклонно разрастается, охватывая все большее пространство онлайн сферы

На сегодняшний день у огромного количества желающих имеется возможность занять свое место в нише распространения секс-продукции, организовав собственный интернет-магазин. Безусловно, сложности есть. Однако рост спроса на интимные товары позволяет удачно вклиниться в рынок и надежно укрепиться на высоких позициях.

Интерес публики к секс-товарам

Отношение к интимным товарам у людей постепенно меняется, что приятно и выгодно для производителей и продавцов – в положительную сторону. Если раньше многие морщились, услышав о секс-игрушках, то сейчас эта тема уже не вызывает отторжения или явного смущения. Мужчины и женщины разных возрастов начинают видеть в применении секс-изделий не только источник удовольствия, но также пользу для полового здоровья и средство для укрепления любовных отношений.

Почему люди покупают девайсы и аксессуары для секса:

для улучшения качества личной жизни;

чтобы наслаждаться оргазмами в отсутствии партнера;

из-за возможности повысить либидо;

для устранения половых проблем;

чтобы раскрыть сексуальность – свою и второй половинки;

для реализации смелых эротических фантазий.

Психологи отмечают, что интимные товары способствуют значительному укреплению семейных отношений. Пары, которые не стесняются пользоваться секс-игрушками, быстрее достигают гармонии в интимной жизни. А эротические аксессуары позволяют поддерживать высокий градус влечения между партнерами.

Возможно ли заработать на интим-магазине?

Прибыль вполне вероятна, тем не менее рассчитывать на мгновенную отдачу все же не следует. Необходимо правильно и четко организовать бизнес, заранее учитывая вероятность появления определенных сложностей и подводных камней. На начальном этапе заработок может быть минусовым, но это не причина отчаиваться. Настойчивое движение к поставленной цели должно привести к желаемым результатам.

Чтобы секс-шоп начал приносить доход, необходимо набраться терпения. Далеко не у всех хватает выдержки – в таком случае бизнес разваливается, так как не прилагается должных усилий к его развитию. Стоит заметить, что практически в любой нише, процент тех, кто не дошел до конца, примерно одинаков – как и процент успешных бизнесменов, достигших цели. А это значит, что шанс есть у каждого – нужно лишь воспользоваться им с умом.

С чего начать?

Работа в интернете требует оформления по всем правилам. В первую очередь необходимо открыть ИП – это бесплатно и не занимает много времени. Далее – создание самой площадки. Здесь, скорее всего, придется нанять специалистов – страницы интим-магазина должны быть оформлены оптимальным образом. Чтобы хотя бы примерно понимать, как должна выглядеть онлайн площадка, следует заглянуть в уже успешный секс-шоп – например, SexToys. Важно обеспечить комфорт пользователям, принимая во внимание каждую мелочь в оформлении.

Нельзя забывать и о денежных вложениях в рекламу. Чтобы привлечь потенциальных покупателей, необходимо удачно прорекламировать и саму площадку, и представленные на ней товары. Реклама должна быть оригинальной, иначе будет сложно выделиться из толпы таких же активных предпринимателей.

В дальнейшей перспективе можно подумать об открытии оффлайн магазина. Однако многие держатели онлайн секс-шопов предпочитают исключительно интернет-продажи. Это удобно и выгодно. К тому же, аренда помещения может стоит больших денег, особенно когда речь идет о крупном городе.

Стоит ли пробовать?

Если цель намечена и решение обдуманно, однозначно, нет причин отказываться от поставленной задачи. Однако в идеале следует найти эксперта, который будет выполнять роль толкового наставника. Безусловно, можно все делать и самостоятельно, но тогда будет велика вероятность быстрого выгорания. Удачный старт – путь к успеху, поэтому важно продумать все действия и просчитать возможные риски.

Необязательно пытаться предложить покупателям сразу огромное множество разных видов товаров. Можно начать с узкой направленности – например, продавать только аксессуары для соблазнения или эротическое белье. По мере продвижения бизнеса появится понимание того, какие варианты секс-изделий привлекают большее количество покупателей. Параллельно нужно изучать рынок, наблюдать за конкурентами, по возможности запускать опросы для пользователей интимной продукции.

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