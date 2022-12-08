iPhone 14 Pro Max — большой шаг в индустрии смартфонов

В начале сентября Apple представили новый флагманский смартфон — iPhone 14 Pro Max . Новинка моментально попала в топ продаж, и это неудивительно, устройство получило обновленный дизайн, производительную «начинку» и камеры нового уровня. Эксперты Stylus.ua рассказывают об особенностях гаджета и новых возможностях.

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В начале сентября Apple представили новый флагманский смартфон — iPhone 14 Pro Max. Новинка моментально попала в топ продаж, и это неудивительно, устройство получило обновленный дизайн, производительную «начинку» и камеры нового уровня. Эксперты Stylus.ua рассказывают об особенностях гаджета и новых возможностях.

Что нового в iPhone 14 Pro Max и почему это важно?

Последние 3 года Apple обвиняли в том, что компания не работает над новыми смартфонами, выпускает старый iPhone в том же корпусе и с тем же набором характеристик. Отчасти это правда, но этот факт не относится к iPhone 14 Pro Max. Разберём, какие нововведения получил смартфон.

Вырез Dynamic Island

Со времён iPhone X устройства Apple получали вырез в экране, известный как «чёлка». Там размещалась фронтальная камера и сканер лица. Это исполнение стало визитной карточкой продукции Apple, со временем размер выреза уменьшался, но это всё ещё была «чёлка». В iPhone 14 Pro Max появился компактный «Динамический остров» овальной формы, он всё ещё используется для камеры True Depth, но не только.

Компания объединила хардверные и софтверные возможности. Теперь в вырезе «прячутся» виджеты открытых приложений, можно управлять музыкой, записью, сбросить звонок и остановить таймер. По долгому нажатию можно развернуть программу на весь экран, а рядом с «Островом» находится дополнительная информация, вроде процентов заряда подключенных AirPods или расстояния до конечной точке при запущенному навигаторе.

Дизайн

«Прошки» 14-й линейки получили обновлённый блок камер. Он на 65% больше и это изменение сразу бросается в глаза. Такой выступ ни с чем не спутать, даже взгляда на спинку достаточно, чтобы отличить смартфон он предшественников. Спереди, помимо «Динамического острова», смартфон выделяется тонкими рамками, ещё меньшими чем в смартфонах прошлых поколений.

Процессор Apple A16 Bionic

Чип произведен по 4-нм техпроцессу, в платформе размещается 16 миллиардов транзисторов, они выполняют 17 триллионов операций в секунду. Благодаря четырёхканальной оперативной памяти LPDDR5 устройство справляется с тяжёлыми задачами эффективно и затрачивает меньше энергии.

Тройная основная камера

В качестве основного сенсора используется 48-мегапиксельная матрица. Впервые в смартфонах Apple применяют датчик с настолько большим разрешением. Это широкоугольная камера с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом Dual Pixel. Есть 12-мегапиксельный «ультраширик» с углом обзора 120 градусов и телевик с аналогичным разрешением. Фронтальная камера оснащена автофокусом.

Отличия Айфон 14 Про Макс от iPhone 14 Plus

«Профессиональные» модели iPhone появились в 11-й линейке смартфонов. В тот момент сложно было понять, в чём разница между базовой моделью и Pro. В 14-м поколении Apple провели заметный раздел между обычными iPhone и «прошками».

Выделим основные различия 14 Pro Max и 14 Plus:

процессор — в базовые iPhone 14 установили прошлогодний A15 Bionic;

камеры — «прошка» получила 3 камеры (одна из них на 48 мегапикселей), обычный 14-й оснащён двумя 12-мегапиксельными сенсорами;

экран — Dynamic Island стала эксклюзивной функцией 14 Pro Max, базовые модели продолжают использовать вырез-чёлку;

ProMotion — матрица LTPO поддерживает широкий диапазон кадровой частоты, смартфон отображает интерфейс c герцовкой от 1 до 120;

Always-On Display — в заблокированном состоянии экран смартфона затемняется, переходит в режим низкого потребления энергии, но не выключается полностью.

iPhone 14 Pro Max стал главной новинкой этого года, на его инновационные функции и возможности будут ориентироваться другие производители.