iPhone 14 Pro Max — стоит ли обновляться с предыдущего поколения?

Компания Apple осенью 2022 года представила новую линейку флагманских смартфонов iPhone 14. В том числе была анонсирована топовая модель iPhone 14 Pro Max. Давайте разберемся, стоит ли обновляться на нее с предыдущего флагмана или же лучше подождать свежий аппарат, пропустив одно поколение.

Основные изменения в дизайне

Узнать детальнее про основные преимущества и характеристики Айфон 14 Про Макс вы сможете по ссылке https://storeinua.com/apple-all-uk/iphone/iphone-14-pro-max. В этой статье мы разберем исключительно отличия между предыдущим и новым поколением. В целом дизайн iPhone 14 Pro Max эволюционно развивает линейку:

Исчез вырез под фронтальную камеру, появился динамический остров, на который выводится полезная информация. Реализован экран Always On Display. На нем отображаются уведомления даже в тот момент, когда телефон находится в спящем режиме. Это очень удобно и практично. Обновлена цветовая гамма. Компания отказалась от «простых» цветов и оставила всего четыре: фиолетовый, серебристый, золотой, черный. В 13 модели цветовое разнообразие было более широким. Размеры и материалы корпуса остались прежними. Экран имеет 6,7 дюйма, каркас выполнен из нержавеющей стали, в качестве задней крышки используется закаленное стекло. Блок камер был слегка изменен. При этом он выступает над поверхностью крышки, как и в 13 модели.

Как видите, изменений достаточно много, но они не очень серьезные. Откровенно говоря, ничего нового в плане дизайна современные маркетологи предложить не могут, поэтому если вас устраивал дизайн 13 модели, то обновляться исключительно ради стиля однозначно не стоит.

Производительность и оперативная память

В iPhone 14 Pro Max установлен новый процессор Apple A16 Bionic, который на 50% мощнее чипа A15 предыдущего поколения. Оперативной памяти по-прежнему 6 Гб.

Таким образом, новая модель получила существенный прирост производительности. Это важно для требовательных пользователей и геймеров. Параллельно стоит отметить, что новый чип потребляет на 20% меньше энергии. Благодаря этому заряда аккумулятора хватает на дольше. Теперь вы сможете пользоваться устройством при стандартной нагрузке в 4-6 часов минимум полтора дня. Если вы играете в игры или работаете в требовательных приложениях, то вам однозначно стоит обновиться.

Улучшенная камера с разрешением 48 Мп

В iPhone 14 Pro Max установлен принципиально новый датчик основной камеры с разрешением 48 Мп. Это позволило серьезно улучшить детализацию и качество съемки. Кроме того, усовершенствована система стабилизации изображения. Так что фото и видео теперь получаются еще лучше, особенно в условиях недостаточного освещения. Камера — еще одна причина для обновления смартфона.

Общие рекомендации

Обновляться или нет? Однозначно да, если для вас важны:

Максимальная производительность в любых приложениях. Улучшенное на 10-20% качество фото и видео. Увеличенное время работы от аккумулятора.

Если же вы просто пользуетесь телефоном для звонков, то с обновлением можно повременить. У предыдущей модели по-прежнему отличная производительность и превосходные камеры, которые позволяют делать фото высокого качества. Если вы хотите узнать цены на новый флагман, то рекомендуем вам посетить интернет-магазин StoreInUA. Здесь вы сможете подробнее узнать о характеристиках обоих аппаратов, изучить их дизайн и возможности, а также получить детальные консультации от профессиональных менеджеров.