В этой статье вы узнаете, как проверить американскую машину по ВИН коду, какие способы проверки существуют и какие преимущества дает такая проверка

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Американские машины с пробегом пользуются большой популярностью. С увеличением спроса у продавцов появляется соблазн неплохо заработать, в том числе и на продаже неликвидных транспортных средств. Покупатель, в свою очередь, хочет избежать рисков, а потому имеет веские основания для проверки авто из США. В этой статье вы узнаете, как проверить американскую машину по ВИН коду, какие способы проверки существуют и какие преимущества дает такая проверка.

Зачем проверять историю американских авто по ВИН коду

Американские аукционы считаются очень надежными, однако нельзя до конца быть уверенным в каждом продавце и надеяться, что вся предоставленная им информация будет достоверной. Нужно учитывать, что большинство автомобилей поступают на продажу на аукцион после участия в ДТП. Некоторые – после стихийных бедствий, повреждений вследствие вандализма или пожара. Несмотря на строгий запрет, как и у нас, продавцы с американских аукционов тоже грешат скручиванием пробега, чтобы как можно выгоднее продать свой старенький автомобиль.

При удаленной покупке вы не имеете возможности провести визуальный и технический осмотр, оценить реальное состояние машины, и продавцу не сложно скрыть некоторые подробности истории, дефекты. Благодаря проверке американской машины по ВИН коду, покупатель получает доступ к важной информации, которая может иметь решающее значение в оценке состояния автомобиля и принятии решения о покупке:

марка, модель, модельный год;

реальный пробег;

данные о регистрации (где и когда был зарегистрирован, сколько было владельцев);

комплектация, технические характеристики;

страна и город завода-производителя;

артикул деталей авто, по которому можно заказывать запчасти для ремонта;

статус автомобиля (угон, залог, арест);

особенности эксплуатации;

историю обслуживания и ремонтов.

Проверка истории уже стала обязательным мероприятием перед покупкой автомобиля. Без нее вы рискуете приобрести «кота в мешке», то есть транспорт, который доставит вам немало проблем.

Как проверить американца по ВИН коду – бесплатный и платный способы проверки

Провести проверку транспортного средства по VIN коду можно онлайн, находясь в любой точке мира. Все, что вам для этого потребуется – это ВИН код и доступ к интернету.

Как проверить американское авто по ВИН коду бесплатно?

Есть два способа:

Вы можете самостоятельно поискать информацию об автомобиле через поисковую систему Google. В этом случае вы получите сведения из открытых официальных источников. Этот вариант подходит вам, если вы знаете что и где искать, в достаточной степени владеете английским языком (для проверки американских авто используются американские базы данных). Использовать первичный отчет проверки Checkcar.vin. Сервис имеет доступ к американским базам данных и быстро подтянет для вас нужную информацию.

Если вы используете бесплатный ВИН декодер (разшифровка Вин-Кода) https://checkcar.vin/ru/vin-decoder, то из его отчета вы узнаете такие данные:

страна производителя;

модель;

регистрация;

состояние автомобиля;

наличие/отсутствие проблем в состоянии, статусе, истории автомобиля.

Если по результатам бесплатного отчета выяснилось, что в истории авто есть проблемы, рекомендуется купить платный отчет для уточнения характера и серьезности проблем.

Где пробить американский ВИН код? Существует несколько американских сервисов, где можно получить более подробную информацию по истории автомобиля. Это Carfax, Autocheck. Есть также платные ресурсы, которые сотрудничают с американскими аукционами и официальными базами данных, собирают всю необходимую информацию из разных источников в одном отчете.

Самый надежный сервис проверки авто из США по VIN – Checkcar.vin. Он предоставляет самый полный отчет по истории транспорта:

технические характеристики и полная расшифровка комплектации;

данные об участии в ДТП;

страховые случаи в истории автомобиля;

сведения о владельцах, даты и места регистрации;

данные о статусе (вы узнаете, если машина числится в угоне, арестована, списана в утиль);

данные о восстановлении после ДТП, текущем техобслуживании, ремонтах и замене комплектующих.

Преимущества Checkcar.vin

Экономия времени –вам не нужно тратить время на самостоятельный поиск и сбор информации, ответы на все вопросы вы получаете в течение нескольких секунд.

Возможность целевого запроса по конкретной марке автомашины, например, вы можете заказать расшифровку ВИН кода Форд, Фольксваген и машин других брендов.

Экономия – в одном отчете вы получаете все сведения, которые можно получить из разных американских платных источников, при этом стоимость проверки такая же, как у любого другого платного сервиса.

Проверка авто по ВИН коду перед покупкой – минимальные риски

Теперь вы знаете, как проверить американский автомобиль по ВИН коду. Подводя итоги, приведем лишь несколько преимуществ проверки истории автомашины перед покупкой:

вы исключаете риск мошеннических махинаций;

проверяете реальные характеристики, состояние автомобиля и можете оценить его ресурс;

вы исключаете риск покупки транспортного средства с серьезными повреждениями или с высокой степенью износа (например, если машина работала в такси);

обеспечиваете себе юридическую безопасность покупки;

получаете информацию о комплектации, которая будет вам полезной в ходе эксплуатации авто (для подбора комплектующих в случае ремонта).

Плюсы очевидны! Не экономьте деньги на проверке, и вы точно сэкономите на покупке и на ремонте машины.