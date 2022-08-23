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Как проверить американскую машину по вин коду
В этой статье вы узнаете, как проверить американскую машину по ВИН коду, какие способы проверки существуют и какие преимущества дает такая проверка
Американские машины с пробегом пользуются большой популярностью. С увеличением спроса у продавцов появляется соблазн неплохо заработать, в том числе и на продаже неликвидных транспортных средств. Покупатель, в свою очередь, хочет избежать рисков, а потому имеет веские основания для проверки авто из США. В этой статье вы узнаете, как проверить американскую машину по ВИН коду, какие способы проверки существуют и какие преимущества дает такая проверка.
Зачем проверять историю американских авто по ВИН коду
Американские аукционы считаются очень надежными, однако нельзя до конца быть уверенным в каждом продавце и надеяться, что вся предоставленная им информация будет достоверной. Нужно учитывать, что большинство автомобилей поступают на продажу на аукцион после участия в ДТП. Некоторые – после стихийных бедствий, повреждений вследствие вандализма или пожара. Несмотря на строгий запрет, как и у нас, продавцы с американских аукционов тоже грешат скручиванием пробега, чтобы как можно выгоднее продать свой старенький автомобиль.
При удаленной покупке вы не имеете возможности провести визуальный и технический осмотр, оценить реальное состояние машины, и продавцу не сложно скрыть некоторые подробности истории, дефекты. Благодаря проверке американской машины по ВИН коду, покупатель получает доступ к важной информации, которая может иметь решающее значение в оценке состояния автомобиля и принятии решения о покупке:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- марка, модель, модельный год;
- реальный пробег;
- данные о регистрации (где и когда был зарегистрирован, сколько было владельцев);
- комплектация, технические характеристики;
- страна и город завода-производителя;
- артикул деталей авто, по которому можно заказывать запчасти для ремонта;
- статус автомобиля (угон, залог, арест);
- особенности эксплуатации;
- историю обслуживания и ремонтов.
Проверка истории уже стала обязательным мероприятием перед покупкой автомобиля. Без нее вы рискуете приобрести «кота в мешке», то есть транспорт, который доставит вам немало проблем.
Как проверить американца по ВИН коду – бесплатный и платный способы проверки
Провести проверку транспортного средства по VIN коду можно онлайн, находясь в любой точке мира. Все, что вам для этого потребуется – это ВИН код и доступ к интернету.
Как проверить американское авто по ВИН коду бесплатно?
Есть два способа:
- Вы можете самостоятельно поискать информацию об автомобиле через поисковую систему Google. В этом случае вы получите сведения из открытых официальных источников. Этот вариант подходит вам, если вы знаете что и где искать, в достаточной степени владеете английским языком (для проверки американских авто используются американские базы данных).
- Использовать первичный отчет проверки Checkcar.vin. Сервис имеет доступ к американским базам данных и быстро подтянет для вас нужную информацию.
Если вы используете бесплатный ВИН декодер (разшифровка Вин-Кода) https://checkcar.vin/ru/vin-decoder, то из его отчета вы узнаете такие данные:
- страна производителя;
- модель;
- регистрация;
- состояние автомобиля;
- наличие/отсутствие проблем в состоянии, статусе, истории автомобиля.
Если по результатам бесплатного отчета выяснилось, что в истории авто есть проблемы, рекомендуется купить платный отчет для уточнения характера и серьезности проблем.
Где пробить американский ВИН код? Существует несколько американских сервисов, где можно получить более подробную информацию по истории автомобиля. Это Carfax, Autocheck. Есть также платные ресурсы, которые сотрудничают с американскими аукционами и официальными базами данных, собирают всю необходимую информацию из разных источников в одном отчете.
Самый надежный сервис проверки авто из США по VIN – Checkcar.vin. Он предоставляет самый полный отчет по истории транспорта:
- технические характеристики и полная расшифровка комплектации;
- данные об участии в ДТП;
- страховые случаи в истории автомобиля;
- сведения о владельцах, даты и места регистрации;
- данные о статусе (вы узнаете, если машина числится в угоне, арестована, списана в утиль);
- данные о восстановлении после ДТП, текущем техобслуживании, ремонтах и замене комплектующих.
Преимущества Checkcar.vin
- Экономия времени –вам не нужно тратить время на самостоятельный поиск и сбор информации, ответы на все вопросы вы получаете в течение нескольких секунд.
- Возможность целевого запроса по конкретной марке автомашины, например, вы можете заказать расшифровку ВИН кода Форд, Фольксваген и машин других брендов.
- Экономия – в одном отчете вы получаете все сведения, которые можно получить из разных американских платных источников, при этом стоимость проверки такая же, как у любого другого платного сервиса.
Проверка авто по ВИН коду перед покупкой – минимальные риски
Теперь вы знаете, как проверить американский автомобиль по ВИН коду. Подводя итоги, приведем лишь несколько преимуществ проверки истории автомашины перед покупкой:
- вы исключаете риск мошеннических махинаций;
- проверяете реальные характеристики, состояние автомобиля и можете оценить его ресурс;
- вы исключаете риск покупки транспортного средства с серьезными повреждениями или с высокой степенью износа (например, если машина работала в такси);
- обеспечиваете себе юридическую безопасность покупки;
- получаете информацию о комплектации, которая будет вам полезной в ходе эксплуатации авто (для подбора комплектующих в случае ремонта).
Плюсы очевидны! Не экономьте деньги на проверке, и вы точно сэкономите на покупке и на ремонте машины.