С приходом зимы остро встает вопрос обогрева помещения. Будь то дом или производственные помещения – нахождение в тепле жизненно необходимо для любого человека. И тут на помощь приходят различные отопительные приборы, среди которых и тепловые пушки.

Что такое тепловая пушка

Тепловые пушки (в том числе дизельные тепловые пушки) – это приборы, которые работают по принципу фена: нагревают воздух и «выстреливают» его в помещение. Температура воздуха, выходящего из такой пушки, может колебаться от 100 градусов до 700 градусов Цельсия, в некоторых моделях.

Как выбрать дизельную тепловую пушку: виды и сфера применения

Дизельная тепловая пушка – это тепловая пушка, которая работает на дизельном топливе. Они используются для обогрева как хозяйственных помещений жилых домов, так и магазинов, СТО, производственных помещений и т.д. Дизельные пушки считаются достаточно экономичными и энергоэффективными. Сфера их применения не ограничивается уже готовыми, построенными помещениями. Отопительная пушка дизельная может быть достаточно автономным прибором, который используется при строительстве.

Решая приобрести дизельный отопительный прибор следует обязательно учесть, что его работа сопровождается выделением продуктов сгорания. Поэтому дизельной тепловой пушкой можно пользоваться при наличии в помещении хорошей системы вентиляции или дымохода.

Виды дизельных тепловых пушек

Различают несколько видов дизельных тепловых пушек, в зависимости от их технических характеристик. Рассмотрим и сравним преимущества дизельных пушек того или иного вида для того, чтобы вы могли правильно осуществить свой выбор:

способ нагрева воздуха. Различают пушки прямого и непрямого нагрева. Пушки прямого нагрева более мощные, безопасны для открытых пространств или в тех помещениях, которые оборудованы хорошей принудительной вентиляцией, из-за поступления продуктов горения непосредственно в воздух при работе такой пушки. Приборы же с непрямым обогревом походят для дома, для гаража и других помещений. Используемая в них система фильтров и отведения продуктов горения делает их пригодными к использованию в помещениях с естественной вентиляцией. Продукты горения в таких пушках выходят через дымоход. Поэтому при использовании таких приборов необходимо учитывать эту конструкционную особенность;

мощность. Чем выше мощность прибора, тем меньше времени ему потребуется для обогрева помещения. Достаточно часто при выборе теплопушки для определения необходимой мощности используется следующая формула: 1 кВт мощности на обогрев 10 квадратных метров помещения. Однако данная формула не учитывает особенности каждого помещения – материал стен, теплоизоляцию, отсутствие дыр (например, не вставлены окна), высоту потолков и т.д;

габариты. Поскольку иногда возникает необходимость в использовании пушки в нескольких местах, например, для обогрева дачного домика, затем гаража на том же дачном участке или просто беседки, где вы готовите шашлык для друзей, необходимо обратить внимание на вес пушки и ее размеры. Если вы планируете использовать ее таким образом, пушка должна быть достаточно легкой и компактной. Лучше, если она будет оснащена колесиками, которые облегчат ее транспортировку.

Безусловно, необходимо также обратить внимание на такие характеристики, как расход топлива (чем меньше, тем более экономичным является прибор), автономность (некоторые модели оснащены аккумуляторами, что делает такую пушку абсолютно автономной), теплоизоляция (поскольку речь идет о раскаленном воздухе, пушка должна быть достаточно безопасной при любом, даже случайном, касании), наличие термостата (что делает возможным автоматическую регулировку температуры в помещении).

Многие модели дизельных пушек могут работать не только на дизельном, но и на других видах топлива, например, на керосине, что, безусловно, удобно.

Надеемся, что наш обзор дизельных тепловых пушек облегчит вам выбор необходимой вам модели. Однако, если у кого-то останутся вопросы или потребуется консультация, всегда можно обратиться в специализированный интернет-магазин STORGOM.UA. Квалифицированные специалисты магазина с удовольствием окажут помощь в выборе необходимого прибора и ответят на любые вопросы.