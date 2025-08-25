Как выбрать профессиональный уход под свой тип кожи

Выбирать профессиональный уход важно именно под свой тип кожи, потому что кожа буквально является отдельным органом. Она требует внимания на регулярной основе, чтобы максимально избежать влияния возраста и гормонов, стресса и окружающей среды, неправильного питания и режима сна. Без правильно подобранного ухода кожа быстрее стареет, теряет влагу и увядает, становится воспаленной и раздраженной. Реакция на те или иные компоненты в составе средств также у всех разная. Ведь универсального ухода «для всех» просто не существует.

Чтобы точно правильно подобрать для себя профессиональный уход, стоит:

Знать конкретно свой тип кожи.

Подбирать также и под свой возраст.

Понимать состояние кожи – текущие проблемы и предрасположенность к чему-либо.

Очень внимательно изучать состав средств.

Отдавать предпочтение проверенным брендам, с хорошей репутацией.

При необходимости – советоваться по поводу подбора с косметологом или дерматологом.

Далее поделимся советами экспертов, что точно поможет избежать ошибок в подборе ухода.

Профессиональный уход под свой тип кожи: рекомендации по подбору средств

Без косметолога качественный профессиональный уход реально подобрать самостоятельно. Самое главное – не пользоваться просто трендовыми средствами, а подбирать их индивидуально.

Пошаговый чек-лист «Рекомендации по подбору профессионального ухода за кожей»:

1. Определить тип кожи.

Для сухого – увлажняющие крема, маски и сыворотки с гиалуроновой кислотой, полезными маслами, церамидами и скваланом в составе.

Для нормального – нетяжелые крема, сыворотки и SPF с гиалуроновой кислотой, антиоксидантами, пептидами и витамином C.

Для жирного – еще более легкие текстуры в виде гель-кремов и флюидов с цинком, различными кислотами, ниацинамидом и зеленым чаем.

Для комбинированного – увлажняющие и балансирующие крема и тонеры с пантенолом, алоэ вера, тоже ниацинамидом и легкими кислотами.

Для чувствительного – успокаивающие и легкие крема, сыворотки, маски и тонеры с центеллой, пантенолом, азуленом, гамамелисом.

2. Определить текущее состояние (проблемы) кожи.

При обезвоженности и чрезмерной сухости – выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, бетаином, алоэ вера, скваланом, маслами.

При пигментации – выбирайте с кислотами и витамином C.

При морщинах и возрастных изменениях – выбирайте с ретинолом и пептидами в первую очередь.

При акне и других воспалениях – выбирайте с цинком, ниацинамидом, салициловой, азелаиновой и другими кислотами.

При куперозе или розацеа – выбирайте с ниацинамидом, центеллой и другими именно растительными экстрактами.

3. Определить конкретную цель ухода.

Для увлажнения и питания – подойдут базовые, но при этом увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, пантенолом и растительными компонентами.

Для антивозрастного лифтинг-эффекта – подойдут более целенаправленные средства с пептидами и ретиноидами, бакучиолом, коллагеном, витамином C и коэнзимом.

Для борьбы с акне – подойдут в большей степени кислотные средства с разными кислотами в составе, а также цинком, чайным деревом, ниацинамидом.

Для успокоения раздражения – подойдут противовоспалительные и соответственно успокаивающие средства с пантенолом, растительными экстрактами, бета-глюкаином и именно маслом ши.

Как собрать базовый набор профессионального ухода под свой тип кожи?

Собрать собственный базовый набор профессионального ухода под определенный тип кожи рекомендуем таким образом, чтобы там были все важные этапы. А именно:

Очищение – гели, пенки, мицеллярная вода или гидрофильное масло.

Тонизация – тонеры, тоники, мисты.

Подготовка – сыворотки или флюиды.

Крем – как базовые питающие\увлажняющие, так и, например, целенаправленно антивозрастные или себорегулирующие.

SPF защита – желательно круглый год с разным уровнем фильтров, в зависимости от времени года и количества солнца.

Дополнительно – пилинги и маски (делать примерно 1-3 раза в неделю).

Подбор базового набора профессионального ухода под свой тип кожи – сегодня это вовсе не сложно, но крайне необходимо. Причем не только для решения уже имеющихся кожных проблем, но и для их профилактики.