Шлифовальный станок: правильно выбираем оборудование для домашней мастерской или производственного цеха

Шлифовальный станок предназначен для шлифовки металлических или деревянных изделий, очистки деталей от ржавчины и снятия заусениц. При выборе оборудования не стоит принимать во внимание цену устройства, ведь мощные станки с дополнительными опциями отличаются повышенной надёжностью, улучшенным качеством обработки и скоростью совершения операций. Решили купить шлифовальный станок? Хорошенько взвесьте ключевые параметры работы устройства, учтите габаритные размеры и количество обрабатываемых деталей в день.

Разновидности шлифовальных станков

На рынке шлифовальных станков принято выделять 2 основные типа оборудования, которые отличаются конструкционными особенностями. Особой популярностью пользуются:

1. Ленточные шлифовальные станки.

2. Плоскошлифовальные станки.

Шлифовальный станок ленточного типа подходит для домашней мастерской, СТО или цеха, в котором изготавливают детали небольшими партиями. Ключевым рабочим механизмом такого устройства является абразивная лента, закрепляемая на 2 шкивах. Обрабатываемая деталь торцевой частью прижимается к абразивной ленте. Таким образом происходит шлифовка или полировка металлической заготовки. Самыми популярными шлифовальными станками ленточного типа являются агрегаты с шириной ленты 914 х 100 мм.

У плоскошлифовального станка обрабатываемая деталь фиксируется на столе при помощи магнитной плиты. После запуска мотора происходит вращение абразивного круга и подача к нему детали. При соприкосновении металлического изделия и движущегося механизма осуществляется шлифовка. Этот тип станков больше подойдёт крупному металлообрабатывающему производству.

Покупатели чаще всего отдают предпочтение универсальным агрегатам, предназначенным для работы с металлом, деревом, пластиком, нетвёрдой керамикой. Техника имеет несколько узлов, к примеру, ленточно-шлифовальный и дисково-шлифовальный блоки. На таком оборудовании можно совершать различные операции: снятие покрытий, подгонку формы заготовок, заточку режущего инструмента.

Ключевые критерии выбора

После того как вы определитесь с типом шлифовального станка, нужно учесть ключевые параметры работы оборудования. Выбранная вами техника должна соответствовать производственным требованиям и условиям.

Ключевые критерии выбора шлифовального станка:

мощность (для небольшой автомастерской достаточно установки мощностью до 1,5 кВт, для крупного производства подойдёт профессиональный станок, мощность которого превышает 10,5 кВт);

напряжение, которое определяет совместимость с сетью (однофазная или трёхфазная);

скорость движения полотна (160-4000 м/мин.);

ширина рабочей ленты (25-150 мм.), от которой зависят габаритные размеры обрабатываемых деталей;

расстояние между шпинделем и столом, влияющее на допустимую высоту обрабатываемых заготовок;

габариты рабочего стола, которые определяют максимальную длину и ширину детали;

гарантия производителя (от 1 до 5 лет).

Чаще всего установки с высоким крутящимся моментом размещаются на устойчивом основании. Производитель не будут внедрять мощный двигатель в станки с хлипкой конструкцией. Бюджетные модели станков — гриндеры, как правило, демонстрируют нехватку крутящегося момента, что в свою очередь сказывается на времени обработки детали и перегреве мотора.

Тем, кому важна чистота в мастерской, стоит обратить внимание на дополнительную опцию — систему пылеудаления. Не хотите постоянно присоединять и отсоединять пылесборники? Тогда приобретайте станки со встроенной вытяжкой.

В интернет-магазине TorgShop представлен широкий модельный ряд шлифовальных станков. В продаже имеется оборудование, подходящее для небольших СТО или домашних мастерских. Также присутствуют полупрофессиональные и профессиональные модели для металлообрабатывающих предприятий, занимающихся серийным производством.