Какие аксессуары чаще всего покупают владельцы лодок Колибри?

Покупка лодки — это только начало. Уже после первых выходов на воду большинство владельцев понимают, что комфорт, безопасность и удобство во многом зависят от правильно подобранных аксессуаров. Именно поэтому рынок дополнительного оборудования для надувных лодок развивается не менее активно, чем производство самих плавсредств.

Владельцы суден Колибри особенно хорошо знают, как несколько удачно выбранных дополнений способны сделать отдых, рыбалку или путешествие по воде значительно приятнее. Рассмотрим аксессуары, которые пользуются наибольшей популярностью среди владельцев этих лодок.

Транцевые колеса — для удобного спуска на воду

Одним из самых востребованных аксессуаров остаются транцевые колеса. Особенно они актуальны для владельцев моторных лодок, которые часто перевозят снасти, топливные баки, аккумуляторы и другое оборудование.

Транцевые колеса позволяют одному человеку без особых усилий доставить плавсредство от автомобиля до берега. Это особенно важно на песчаных пляжах, длинных спусках к воде и при отсутствии оборудованных слипов.

Многие владельцы признаются, что после установки колес перестают воспринимать транспортировку судна как сложную задачу.

Мягкие сиденья и накладки

Даже самая удачная рыбалка может превратиться в испытание, если несколько часов сидеть на жесткой банке. Поэтому мягкие накладки и кресла входят в число наиболее популярных покупок после приобретения судна. Они обеспечивают дополнительный комфорт, уменьшают нагрузку на спину и делают длительное пребывание на воде гораздо приятнее.

Особенно востребованы модели с внутренними сумками для хранения снастей, документов и личных вещей.

Сумки и органайзеры

На борту лодки всегда находится множество полезных мелочей: приманки, инструменты, насосы, телефоны, аптечки, запасные шнуры и другое оборудование.

Чтобы все вещи были под рукой и не перекатывались по днищу, владельцы Kolibri часто устанавливают различные сумки и органайзеры. Они крепятся на сиденья, баллоны или внутренние элементы судна.

Такое решение помогает поддерживать порядок и значительно ускоряет поиск нужной вещи во время рыбалки или прогулки.

Тенты для защиты от солнца и дождя

Погода на воде меняется гораздо быстрее, чем на берегу. Утреннее солнце может быстро смениться ветром или дождем.

Поэтому все больше владельцев приобретают ходовые и стояночные тенты. Они защищают экипаж от осадков, палящего солнца и порывов ветра.

Особенно популярны тенты среди семей, которые используют плавсредство для прогулок с детьми. Под навесом значительно комфортнее проводить целый день на воде.

Электромоторы и дополнительное питание

Хотя многие лодки Колибри отлично подходят для использования с бензиновыми двигателями, популярность электромоторов продолжает расти.

Причин несколько:

бесшумная работа;

отсутствие запаха топлива;

простое обслуживание;

удобство на небольших водоемах;

возможность медленного движения при ловле рыбы.

Вместе с мотором владельцы часто приобретают аккумуляторы, зарядные устройства и специальные крепления для их размещения в лодке.

Эхолоты и навигационное оборудование

Современная рыбалка уже давно не ограничивается удочкой и хорошим настроением. Даже начинающие рыболовы все чаще используют эхолоты, позволяющие изучать рельеф дна, искать перспективные точки и определять глубину.

Для установки такого оборудования приобретаются специальные держатели датчиков, монтажные площадки и крепления для экранов.

Навигационные приборы также востребованы среди любителей длительных водных прогулок и путешествий по незнакомым маршрутам.

Якорные системы

Удерживать плавсредство на месте бывает непросто даже при слабом течении или ветре. Поэтому практически каждый владелец рано или поздно приобретает якорь. Вместе с ним покупают якорные канаты, ролики, рымы и различные элементы крепления.

Правильно подобранная якорная система делает рыбалку значительно комфортнее и позволяет сосредоточиться на процессе, а не на постоянной корректировке положения судна.

Насосы повышенной производительности

Хотя большинство лодок комплектуется штатными насосами, многие владельцы со временем переходят на более производительные модели.

Электрические насосы позволяют существенно сократить время подготовки лодки к эксплуатации. Особенно это заметно при частых выездах на рыбалку или отдых.

Некоторые модели способны автоматически контролировать давление и самостоятельно отключаться после достижения нужного значения.

Спасательное оборудование

Опытные судовладельцы хорошо знают: безопасность всегда должна стоять на первом месте.

Поэтому в список обязательных покупок часто входят:

спасательные жилеты;

сигнальные средства;

аптечки;

буксировочные концы;

водонепроницаемые фонари;

гермомешки для документов и электроники.

Наличие такого оборудования позволяет чувствовать себя увереннее даже при сложных погодных условиях.

Дополнительные крепления и монтажные площадки

Современная лодка постепенно превращается в полноценную платформу для отдыха или рыбалки. Именно поэтому владельцы часто устанавливают различные крепления для удилищ, держатели смартфонов, навигаторов, камер и другого оборудования.

Подобные аксессуары помогают организовать пространство максимально эффективно и делают использование судна значительно удобнее.

Финальный штрих к идеальной лодке

Интересно, что большинство владельцев Колибри начинают с минимального набора оборудования, однако уже через сезон список аксессуаров заметно расширяется. Это естественный процесс: каждый выход на воду помогает лучше понять собственные потребности и определить, какие дополнения действительно делают отдых комфортнее.

Правильно подобранные аксессуары не только повышают удобство эксплуатации судна, но и улучшают безопасность, помогают эффективнее рыбачить, путешествовать и проводить время на природе. Именно поэтому спрос на дополнительное оборудование остается высоким независимо от сезона, а ассортимент полезных решений для владельцев лодок Kolibri продолжает постоянно расширяться.

Источник: kolibri.kiev.ua