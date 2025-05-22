Какие клининговые услуги в Киеве заказывают чаще всего

Ежегодно украинский бизнес сталкивается с новыми вызовами, которые вынуждают его искать гибкие решения, адаптироваться к изменениям и бороться за каждого клиента. Эти тенденции не обошли и сферу клининговых услуг.

В 2025 году конкуренция в Киеве только усилилась, тогда как общий спрос остался нестабильным. В этой статье поговорим о том, какие именно клининговые услуги являются наиболее популярными в Киеве.

Тренды рынка клининговых услуг в Киеве

Сфера услуг, в частности клининговых, довольно долго интенсивно росла, особенно в мегаполисах. Наиболее ощутимо это, как всегда, было в Киеве. Однако коронавирус начал трансформацию предоставления услуг в сфере клининга для бизнеса.

Большая часть офисов перешла на работу в удаленном режиме и не вернулась к офисному формату, или вернулась в значительно меньшем объеме.

Война же повлияла на оба сегмента - как для частных лиц, так и для бизнеса. Миграция населения и бизнеса, в частности за границу, довольно сильно снизила спрос (местами в несколько раз) и бюджеты как у физических лиц, так и у компаний.

Несмотря на вызовы, клининговая компания Киева Comfort House продолжает предоставлять услуги как для физических лиц, так и для бизнеса.

Что заказывают частные лица в 2025 году

Хотя общий спрос на клининговые услуги снизился, структура запросов в Киеве и области осталась относительно стабильной. Единственным значительным исключением стала уборка после ремонта — спрос на эту услугу сократился как минимум на 70%. Зато чаще всего физические лица в 2025 году заказывают следующие услуги:

Генеральная уборка квартир - спрос остается стабильно высоким. Многие люди возвращаются в Киев или переезжают в новое жилье после длительного отсутствия и нуждаются в генеральной уборке. Значительную долю заказов также составляют квартиранты и арендаторы, спрос среди которых практически не изменился.

- спрос остается стабильно высоким. Многие люди возвращаются в Киев или переезжают в новое жилье после длительного отсутствия и нуждаются в генеральной уборке. Значительную долю заказов также составляют квартиранты и арендаторы, спрос среди которых практически не изменился. Поддерживающие уборки на разовой или абонементной основе - из-за доступной стоимости эта услуга остается популярной для постоянного ухода за квартирой.

на разовой или абонементной основе - из-за доступной стоимости эта услуга остается популярной для постоянного ухода за квартирой. Химчистка мягкой мебели - диваны, шторы, матрасы продолжают регулярно чистить.

- диваны, шторы, матрасы продолжают регулярно чистить. Мытье окон - услуга сезонная, но всплески заказов стабильны;

- услуга сезонная, но всплески заказов стабильны; Уборка после ремонта - спрос на эту услугу резко упал, ориентировочно на 70%, что связано с сокращением объемов ремонтных работ и уменьшением бюджетов.

Клининг для бизнеса: что заказывают офисы в Киеве

Несмотря на общее снижение спроса на клининговые услуги для офисов (местами в несколько раз), структура наиболее востребованных услуг осталась практически неизменной. Самые популярные услуги для бизнес-клиентов в Киеве в 2025 году включают:

Регулярная уборка офисов - актуальна как для утренних и вечерних смен, так и для полноценной дневной уборки в больших офисах.

- актуальна как для утренних и вечерних смен, так и для полноценной дневной уборки в больших офисах. Мытье окон и фасадов - сезонная услуга, которую особенно часто заказывают весной и осенью;

- сезонная услуга, которую особенно часто заказывают весной и осенью; Химчистка ковролина и офисной мебели.

В связи с новыми реалиями, в перечень услуг добавилась уборка бомбоубежищ. Также наблюдается смещение баланса между аутсорсом клининговых компаний и собственным обслуживающим персоналом: в связи со сложностями найма все больше компаний передают уборку на аутсорс.

Цены на клининг в Киеве в 2025: что влияет на стоимость

Стоимость клининговых услуг в Киеве формируют три основных фактора: площадь помещения, сложность загрязнений и перечень работ. Основу ценообразования, как и раньше, составляет зарплатный фонд персонала, поэтому важно точно определить объем работ и зоны уборки.

В квартирах наиболее трудоемкие зоны - кухня и санузлы. Для корректного расчета стоимости важно заранее уточнить, что входит в стандартный чек-лист, а какие работы оплачиваются дополнительно (например, мытье окон, стен или бытовой техники внутри).

Перед началом работ рекомендуется заключить письменный договор, в котором фиксируется перечень услуг и окончательная стоимость.

В офисах стоимость уборки зависит от площади помещения, сложности работ и, что очень важно, частоты уборок. Дополнительно в смету может быть включена поставка расходных материалов (таких как туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло) при необходимости.