Какой матрас лучше для сна

Качественный сон необходим человеку для восстановления и пополнения запаса сил. Во сне происходит много важных физиологических процессов, от которых зависит здоровье. Поэтому, если сон плохой, то и самочувствие страдает, и обостряются имеющиеся либо появляются новые заболевания. Текущая обстановка редко предоставляет украинцам возможности нормально высыпаться, и важно делать все, чтобы ночной отдых был полноценным. Матрас на кровати, где спит человек, играет в этом не последнюю роль. Рынок предлагает немало вариантов различных вариантов, отличающихся по материалам, цене и качеству.

Матрас может быть любым, но главное, чтобы он поддерживал здоровье, а не вредил ему. Приоритетная задача — купить матрас от производителя по доступной цене. Никому не хочется переплачивать и рисковать, поэтому лучше доверять надежным брендам.

Различают несколько разновидностей матрасов:

анатомические;

ортопедические;

обычные (бытовые).

Также существует классификация по конструкции: пружинные и беспружинные. Кроме того, по габаритам различают варианты:

одинарные;

полуторные;

двойные;

детские (в детскую кроватку).

Ниже вы узнаете о том, чем отличается каждая группа матрасов, и какой лучше отдать предпочтение.

Классификация матрасов

Обобщенно все виды делятся на пружинные и беспружинные. Пружинные варианты встречаются либо с зависимыми, либо с независимыми пружинами. В первом случае они переплетены между собой, во втором — изолированы от соседних. Изделия с независимыми пружинными блоками комфортнее, поскольку обособленные пружинки лучше адаптируются под форму тела.

Беспружинные матрасы образованы едиными блоками из искусственного или натурального латекса, кокосового волокна и других инновационных материалов. Эта разновидность практична и долговечна, подобные модели отличаются хорошими ортопедическими свойствами.

В зависимости от размеров матрасы также распределяются на категории. Одинарные рассчитаны на одно спальное место. Зачастую кровати имеют ширину 80−90 сантиметров (для одного человека), длина матраса может составлять 190−200 сантиметров. Соответственно, габариты одинарного изделия могут составлять, например, 80×190, 85×195, 90×200 см. Полуторные достигают в ширину от 100 до 135 см, а двойные — от 140 до 200 см. Отдельной категорией здесь идут нестандартные круглые варианты, у которых во внимание принимается диаметр.

Детские обычно имеют ширину от 60 до 80 см. Их длина составляет 120−160 см.

Бытовые

Обычные модели. Скорее всего, вы используете именно такую разновидность. Это матрасы с мягкими материалами, без нужной эластичности. При изготовлении в них помещают наполнители, которые в процессе применения спрессовываются и становятся более плотными на отдельных участках. На матрасах образуются бугры и впадины, из-за чего позвоночник страдает во время сна. В конечном счете это может повлечь за собой нарушение осанки. Помимо того, деформированные участки изделия пережимают кровеносные сосуды, что также вредит здоровью и самочувствию.

Анатомические

Такие типы хорошо адаптированы под анатомию пользователя, поэтому отсюда и название группы. Матрас отличается большой податливостью и повторяет контуры тела. Такие модели сравнительно не жесткие, снаружи материалы высокой пластичности. Подобное изделие дарит владельцу блаженное чувство уюта. Комфорт обеспечен еще и за счет того, что в составе используются специальные дышащие материалы. Анатомический вариант оптимально подойдет тем, у кого есть травма либо боли в области поясничного отдела позвоночника.

Ортопедические

Эти модели сделаны так, чтобы идеально поддерживать позвоночник, сохраняя здоровым опорно-двигательный аппарат. В отличие от обычных вариантов, ортопедические матрасы содержат эластичные наполнители. Они быстро восстанавливают первоначальную форму. Еще такие изделия отлично пропускают воздух и обеспечивают правильную регуляцию температуры. Ортопедические модели жестче, нежели обычные. Однако в случае болезней позвоночника человеку это идет на пользу.

Ортопедические матрасы

Матрас с ортопедическим эффектом особенно полезен при заболеваниях позвоночника. Но и в качестве профилактики проблем со спиной он также необходим. Всегда советуйтесь с врачом, прежде чем подобрать матрас с ортопедическим эффектом. Специалист порекомендует желательный уровень жесткости и другие важные параметры.

При выборе подобных товаров медицинского назначения следует проверять документы на изделие. Если же сертификатов нет, вполне вероятно, что перед вами обычная модель, которую пытаются продать как специализированную. Также играет роль стоимость: если она слишком низкая, то есть смысл задуматься.

Как подобрать матрас для сна

Мало ориентироваться в многообразии моделей, важно еще понимать: как именно выбрать нужный товар. Для этого принимайте во внимание несколько критериев:

собственные вес, возраст и физическое состояние;

степень жесткости изделия;

особенности конструкции;

материалы наполнителя;

особенности покрытия (односторонние либо двусторонние).

Вес и возраст пользователя

Что касается возраста, то общепринято считать, что маленьким детям лучше спать на матрасах с умеренной жесткостью. Подросткам подойдут жесткие варианты, чтоб позвоночник в такой важный период роста формировался правильно. Взрослые люди могут спать на том, на чем им более удобно. Если вес владельца меньше 60 килограмм, любая модель будет несколько жесткой, если вес превышает 90 килограмм, соответственно, покажется мягкой. Лицам старше 50 лет рекомендовано брать мягкие матрасы. Мягкие ортопедические модели хорошо профилактируют заболевания и не мешают работе кровеносной и дыхательной систем.

Если выбираете модель для супружеской пары, нужно, чтобы она удовлетворила обоих владельцев. В таком случае исходят из разницы в весе супругов. При разнице не более 30 килограмм можно выбрать обычные изделия, при разнице 40 и более килограмм нужны уже специализированные. Зачастую применяют матрасы на пружинном блоке с переменной жесткостью.

Физическое состояние пользователя

Если есть болезни верхней части позвоночника, такие как остеохондроз либо сколиоз, то лучше подбирать жесткий или полужесткий матрас. Либо пригодится двухсторонняя модель, для чередования мягкой и жесткой сторон. Когда мучают боли в пояснице, нужно отдать предпочтение мягкому варианту. Это же касается и случаев грыжи позвоночника и межпозвоночных грыж. Двухсторонняя модель тоже может стать выходом в подобной ситуации, в зависимости от состояния нужно поворачивать изделие мягкой либо жесткой стороной.

Пружинные модели точно повторяют контур тела, обладают максимальным ортопедическим и анатомическим эффектом, подойдут парам с большой разницей в весе. Беспружинные в основном на основе кокосовой койры и латекса, практичны, помогают формировать и удерживать позвоночник в правильном положении. Беспружинное жесткое изделие — прекрасный выбор детям и подросткам, однако не стоит приобретать такое для пожилого человека.

Особенности покрытия матраса

Большая часть изделий — односторонние, но существуют и двухсторонние варианты. Последние характеризуются различными качествами покрытия с обеих сторон. Они могут отличаться по степени жесткости и по материалам. Например, одна сторона определяется как «зимняя», а вторая — как «летняя». В зависимости от сезона можно поворачивать на одну либо другую.

Особенности покрытия матраса

Выводы

Умение разбираться в вопросе значительно сокращает время на поиски матраса. Выбор — дело исключительно индивидуальное, однако при прочих равных именно ортопедические модели выигрывают.

Изделия с ортопедическим эффектом мягко воздействуют на организм, не вызывая перенапряжение мышц и усталость. После сна человек просыпается бодрым, без ощущения ломоты в теле, скованности, боли, онемения и других неприятных симптомов. Помимо того, удается избежать осложнений в виде деформации позвоночника, дольше сохранять здоровье, а значит, работоспособность и хорошее настроение.

Если выбирать между обычным вариантом и ортопедическим, то второй предпочтительнее разным возрастным группам. Его оценят и дети, и молодежь, и взрослые пары, и пожилые люди. Хотя он и стоит дороже, но в конечном счете оправдывает покупку и служит долго.

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