Камера Айфона 14 Про: как она справляется с низким светом

IPhone 14 pro и как такая маленькая камера справляется с низким светом

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Смартфоны компании Apple славятся мощными камерами, которые по своим возможностям превосходят даже профессиональные фотоаппараты. Вышедшая в сентябре 2022 года четырнадцатая линейка Айфонов сделала настоящую революцию в области мобильной съемки. Помимо новых технологий обработки изображения, 48-мегапиксельной матрицы, экшн-стабилизации, обновленного кинорежима, новые модели могут похвастаться усовершенствованным ночным режимом. Последний позволяет получать детализированное изображение при минимальном освещении. Причем улучшенный ночной режим есть как на премиальных Айфон 14 Про и 14 Про Макс, так и в базовой модели.

Работа основной камеры при ночной съемке

В плане разрешения и характеристик камер новинок практически аналогичны iPhone 13 Pro. Особенности широкоугольного объектива идентичны характеристикам не только Айфон 13, но даже 12-й модели: фокусное расстояние 13 мм, 120° с диафрагмой f/2.4, 12 Мп. В плане ночной съемки кадры, полученные с помощью базовой 14-й модели, практически идентичны тем, которые выдавали их предшественники.

В версии 14 Про есть ключевые изменения:

более крупные сенсоры,

новый алгоритм Photonic Engine;

более высокая производительность при слабом освещении.

Если сравнивать снимки, сделанные в условиях плохого освещения с помощью Айфона 14 Про, с фотографиями, полученными посредством его предшественника, то можно заметить значительное улучшение.

Разницу в качестве снимков, сделанных на 14 Про и базовой 14-й модели, можно заметить невооруженным глазом: фото на «прошке» получаются более естественными и детализированными даже при низком освещении. В дневное время разницу обнаружить труднее, особенно если смотреть на небольшом экране. Pro быстрее фокусируется, размещенный на тыльной панели сенсор LiDAR точно замеряет расстояние до объекта, помогая камере фокусироваться на объектах и лицах. Пользователю базового iPhone 14 в этой ситуации приходится помогать камере определить нужный объект, тыкая пальцем по дисплею.

«Ночной режим» есть на всех основных камерах. Он запускается автоматически во время съемки в слабо освещенном месте. В интерфейсе можно выбрать «выдержку», влияющую на то, насколько светлым будет фото, поставить на «авто» либо вообще отключить ночную съемку.

Возможности фронтальной камеры

Все новинки оборудованы 12-мегапиксельным фронтальным объективом с диафрагмой f/1.9. Это позволяет селфи-камере захватывать на 38% больше света по сравнению с флагманом 13-й линейки. Улучшение повышает детализацию и уменьшает шумность изображения. Также это положительно отражается на качестве съемки в условиях плохого освещения. Кроме того, фронтальная камера имеет автофокусировку, что позволяет получать более четкие кадры во время движения.

Если мобильная фотография — ваше любимое увлечение или основной вид деятельности, и вы выбираете новый гаджет, то Айфон 14 и Айфон 14 Про явно стоит внимания. Модель обеспечит более качественную съемку при любом освещении. Этому она обязана как большей матрице, так и более прокачанной программной составляющей.