Китайский чай: польза и преимущества

Чай из Китая пользуется большим спросом у покупателей. Его выращивают в экологически чистых районах страны и обрабатывают в соответствии со старинными рецептурами. При правильном хранении и заварке по классической технологии удается получить удивительный напиток, который имеет массу полезных биологических компонентов. Китайский чай в TheTea всегда можно заказать с доставкой, которая будет выполнена в максимально короткие сроки. Напитки поставляются в магазин от известных производителей.

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Чай из Китая пользуется большим спросом у покупателей. Его выращивают в экологически чистых районах страны и обрабатывают в соответствии со старинными рецептурами. При правильном хранении и заварке по классической технологии удается получить удивительный напиток, который имеет массу полезных биологических компонентов. Китайский чай в TheTea всегда можно заказать с доставкой, которая будет выполнена в максимально короткие сроки. Напитки поставляются в магазин от известных производителей.

В состав чая изначально входят такие вещества:

эфирные масла придают напитку особенный аромат, который оказывает на людей успокаивающее влияние;

алкалоиды дают бодрящий и тонизирующий эффект – это теофиллин, теобромин, кофеин;

антиоксиданты устраняют из организма свободные радикалы;

дубильные вещества отвечают за вязкость и терпкость ароматного напитка, а также за очищение от радиоактивного излучения;

минеральные вещества – укрепляют организм (среди них калий, цинк, хром, фтор, марганец).

В чай входит свыше трехсот соединений, которые оказывают благотворный эффект на людей. В каждом виде напитков представленные вещества могут находиться в разных пропорциях, что зависит от района, где вырастили растения, времени сбора листьев, способа их хранения и обработки.

Чем популярен пуэр?

В последние годы многие люди начали выбирать для себя и своих семей пуэр в таблетках. Чем обусловлена такая тенденция? Таблеточный пуэр является идеальным вариантом чая «в карман». Взяв его, можно отправиться в гости или командировку. Самое основное, что стоит знать покупателям: такой формат замечательно подходит на пробу. То есть купить несколько разных таблеток и выбрать для себя такую, которая понравится больше всего.

Одной таблетки хватает на раз. Именно так задумали производители. В стандартной таблетке может быть 4-9 грамм. Достаточно развернуть ее, положить в чашку или изипот, после чего залить кипятком. Такой пуэр очень комфортно пить там, где отсутствуют условия для полноценной чайной церемонии, но так хочется зарядиться бодростью.

Польза чайного кофеина

Чай – напиток, который славится удивительным тонизирующим эффектом, за который отвечает теин или чайный алкалоид. В листах этого растения его содержится около 4 процентов, хотя при заваривании экстрагироваться способна только часть. Также кофеин пребывает в состоянии, связанном с танином. По данной причине на организм его действие является достаточно опосредованным, что имеет важное значение для ЦНС и сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованиям, в зеленом растении кофеин распределяется максимально равномерно. В первом листе флеша его максимальная концентрация достигает 5%, немного меньше – во втором (до 4%), а в третьем – менее 2,5%. Таким образом, оптимальным вариантом станет решение приобрести высококачественный китайский чай, который состоит из почки и верхних листьев, отличающихся удивительной нежностью. Именно такой напиток будет отлично тонизировать и бодрить.

Кому следует пить чай с большой осторожностью?

В группу риска попадают люди, которые страдают от болезней ЖКТ, имеют легко возбудимую ЦНС. Они могут в день пить не более четырех чашек. На содержание кофеина в напитке огромное значение имеет процедура заваривания. Идеальное время экстракции – до пяти минут. Для сокращения количества алкалоида в чае первую заварку нужно слить и не употреблять.

Следуя таким простым советам, можно получить большое удовольствие от напитка и заряд бодрости, который позволит делать любые свершения с небольшими усилиями.