Компания Ardis Group празднует 25 лет на молочном рынке

17 ноября 2023 года компания Ardis Group отмечает свой 25-летний юбилей. За период существования компания зарекомендовала себя как проверенный и надежный импортер молочной продукции и ответственный партнер. Сегодня, празднуя, команда ставит перед собой новые цели, планирует и дальше продолжать влюблять украинцев и весь мир в сыр.

"Пройдя этот путь, мы благодарим наших клиентов, партнеров, поставщиков и каждого, кто был с нами все эти 25 лет: совместно с вами нам удалось построить не только отношения доверия, но и реализовать значимые проекты развития молочной отрасли. Гордимся тем, что работаем вместе и продолжаем приносить украинцам мировую культуру потребления сыров и узнавать Украину через сыр", - отмечает CEO компании Ardis Group Дмитрий Чернов.

Фото: Ardis Group

Сейчас Ardis Group — это один из лидеров украинского рынка в молочной отрасли, импортирующий сыры, йогурты и десерты из 12 стран мира. Несмотря на все сложности, команда остается вместе, а последний год еще раз подтвердил, насколько важны ценности компании, которые помогли выстоять и приумножить достижения даже в самые плохие времена.

Турбулентный 2023 год принес команде много побед, о самых ярких расказывают в этом материале.

Команда Ardis Group начала год с участия в рейтинге "Ответственная страна", где представила кейс по поддержке молодежи "Школа будущих лидеров", в рамках которой приняли на стажировку 5 студентов.

Февраль месяц запомнился романтическими признаниями в любви, которыми украинцы делились в эфире радио "Хит FM" вместе с брендом Bergader.

В марте компания присоединилась к интервью в качестве свидетельства о фиксации разрушений как пострадавший украинский бизнес для инициативы "Dattalion". В этом же месяце команда посетила международную выставку Cibus, где набралась новых знаний и впечатлений, чтобы еще больше влюбить украинцев в новые сырные вкусы. и сочетания.

"Ardis Group как спортивная команда, где каждый знает свое место в игре и готов поддержать других членов команды. 25 лет на рынке Украины для нас это знак качества в бизнесе, который дает команде топливо для новых побед и свершений", - добавляет директор департамента маркетинга компании Ardis Group Назар Максимец.

Фото: Ardis Group

Начало мая провели не менее сырно, вместе с львовянами на "Львовской ярмарке вкуса", где смаковали вместе с посетителями новинки от Lel', а завершили месяц тем, что впервые представили маркетинговые кейсы в рейтинге "X-RAY".

В течение лета команда Ardis Group присоединилась к большому количеству социальных инициатив, вместе с "VIDDANI", "Вернись живым", "Верю в тебя", "Save Ukraine и "Голоса детей".

Сентябрь был плодотворным на события: сырная экспертка ProCheese сообщества, Ardis Group — Оксана Чернова стала одной из 16 лучших чизмонгеров мира, в то же время другая часть команды присоединилась к фестивалю "Сыра и вина", где вместе с лидерами мыслей делились с посетителями уникальностью продуктовых новинок.

Октябрь запомнился участием украинских сыроделов в международном сырном конкурсе в Норвегии, официальным партнером которого является компания и, конечно, привезенными 13 наградами, в том числе бронзы копченой моцареллы Lel' собственного производства.

Фото: Ardis Group

"Для меня, Ardis Group — это компания не только о семейных ценностях, но и команда, которая создает прорыв сырной культуры и транслирует невероятную силу духа, отчеканенную за то время, что мы прошли вместе", — делится директор клиентского сервиса Ardis Group Алексей Скиженок.

Отдельным достижением компания выделяет полноценный запуск продуктовой линейки бренда собственного производства Lel'. За год компания запустила 12 продуктов. Команда планирует расширять экспортный потенциал и удивлять украинским вкусом международный рынок.

Финальным аккордом года стало участие компании в продуктовой выставке "WorldFood Ukraine", где команда встретилась с существующими и новыми клиентами, а также проведение пресс-конференции, где украинские сыровары получили награды за участие сыров в конкурсе World Cheese Awards.

"Наше сырное путешествие длиной в 25 лет — это о пути, развитии, трансформации компании, которая имеет большие амбиции и не боится отличаться. Транслировать надежность, современные подходы в работе всегда драйвиться интересными вызовами, которые дают смыслы для каждого и двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом, остаются нашей главной целью", - добавляет директор HR-департамента Ardis Group Кира Пьятецкая.

Фото: Ardis Group

Мы благодарим всех, кто эти 25 лет был вместе с нами. И уверены, что дальше нас ждет год с победами, которые будут умножаться с каждым годом все больше .

Шагаем дальше!