Компанія Ardis Group святкує 25 років на молочному ринку

17 листопада 2023 року компанія Ardis Group святкує свій 25-річний ювілей. За період існування, компанія зарекомендувала себе як перевірений та надійний імпортер молочної продукції й відповідальний партнер. Сьогодні, святкуючи, команда ставить перед собою нові цілі, планує і далі продовжувати закохувати українців та весь світ у сир.

"Пройшовши цей шлях, ми дякуємо нашим клієнтам, партнерам, постачальникам й кожному, хто був з нами всі ці 25 роки: спільно з вами нам вдалося побудувати не лише відносини довіри, а й реалізувати значущі проєкти розвитку молочної галузі. Пишаємося тим, що працюємо разом й продовжуємо приносити українцям світову культуру споживання сирів та пізнавати Україну через сир", — зазначає CEO компанії Ardis Group Дмитро Чернов.

Фото: Ardis Group

Зараз Ardis Group — це один з лідерів українського ринку в молочній галузі, який імпортує сири, йогурти й десерти з 12 країн світу. Попри всі складнощі, команда залишається разом, а останній рік вкотре підтвердив, наскільки важливими є цінності компанії, що допомогли вистояти й примножити досягнення навіть у найбуремніші часи.

Турбулентний 2023 рік приніс команді багато перемог, про найяскравіші розповідають у цьому матеріалі.

Команда Ardis Group розпочала рік з участі у рейтингу "Відповідальна країна", де представила кейс по підтримці молоді "Школа майбутніх лідерів", в межах якого взяли на стажування 5 студентів.

Лютий місяць запам‘ятався романтичними признаннями в коханні, якими українці ділились в ефірі радіо "Хіт FM" разом із брендом Bergader.

У березні компанія долучилась до інтерв’ю у ролі свідчення про фіксацію руйнувань як український бізнес, який постраждав для ініціативи "Dattalion" Цього ж місяця команда відвідала міжнародну виставку Cibus, де набралась нових знань й вражень, щоб ще більше закохати українців у нові сирні смаки й поєднання.

"Ardis Group як спортивна команда, де кожен знає своє місце у грі й готовий підтримати інших членів команди. 25 років на ринку України для нас — це знак якості у бізнесі, який дає команді паливо для нових перемог і звершень", — додає директор департаменту маркетингу компанії Ardis Group Назар Максимець.

Фото: Ardis Group

Початок травня провели не менш сирно, разом з львів‘янами на "Львівському ярмарку смаку", де смакували разом з відвідувачами новинки від Lel’, а завершили місяць тим, що вперше представили маркетингові кейси у рейтингу "X-RAY".

Впродовж літа команда Ardis Group долучилась до великої кількості соціальних ініціатив, разом з "VIDDANI", "Повернись живим", "Вірю в тебе", "Save Ukraine й "Голоси дітей".

Вересень був плідним на події: сирна експертка ProCheese спільноти, Ardis Group — Оксана Чернова стала однією з 16 найкращих чізмонгерів світу, водночас інша частина команди долучилась до фестивалю "Сиру і вина", де разом із лідерами думок ділились з відвідувачами унікальністю продуктових новинок.

Жовтень запам‘ятався участю українських сироварів у міжнародному сирному конкурсі в Норвегії, офіційним партнером якого є компанія і, звісно, привезеними 13-ма нагородами, у тому числі бронзи копченої моцарели Lel’ власного виробництва.

Фото: Ardis Group

"Для мене, Ardis Group — це компанія не тільки про сімейні цінності, а й команда, яка створює прорив сирної культури й транслює неймовірну силу духу, яка викарбувалась за той час, що ми пройшли разом", — ділиться директор клієнтського сервісу компанії Ardis Group Олексій Скіженок.

Окремим досягненням компанія виділяє повноцінний запуск продуктової лінійки бренду власного виробництва Lel’. Впродовж року компанія запустила 12 продуктів. Команда планує розширювати експортний потенціал й дивувати українськими смаками міжнародний ринок.

Фото: Ardis Group

Фінальним акордом року стала участь компанії у продуктовій виставці "WorldFood Ukraine", де команда зустрілась із наявними й новими клієнтами, а також проведення пресконференції, де українські сировари отримали нагороди за участь сирів у конкурсі World Cheese Awards.

"Наша сирна подорож довжиною у 25 років — це про шлях, розвиток, трансформацію компанії, яка має великі амбіції й не боїться відрізнятись. Транслювати надійність, сучасні підходи у роботі завжди драйвитись цікавими викликами, які надають сенси для кожного та рухатись вперед і не зупинятись на досягнутому, залишаються нашою головною метою", — додає директорка HR-департаменту Ardis Group Кіра П‘ятецька.

Ми дякуємо всім, хто ці 25 років був разом з нами. І впевнені, що далі на нас чекає рік із перемогами, які примножуватимуться з кожним роком все більше.

Крокуємо далі!