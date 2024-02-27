Лучшие семейные автомобили

Автомобиль обеспечивает свободу и комфорт, открывает новые возможности, экономит время и позволяет строить планы. Особенно актуальна машина в семьях, где есть дети, поскольку удовлетворяет потребности всех ее членов. На автомобильном рынке есть немало моделей семейных авто, поэтому выбрать оптимальный вариант легко. Но важно помнить, чем отличается авто для семьи и каким требованиям оно должно отвечать.

Какие критерии важны для выбора машины для семьи

Не каждый автомобиль можно назвать семейным, ведь он должен соответствовать определенным критериям:

вмещать всех членов семьи, с учетом того, что дети до 12 лет или до достижения ими роста в 145 сантиметров должны использовать автокресло или бустер;

быть безопасным, поскольку пожилые люди и дети нуждаются в особой защите во время езды;

обеспечивать комфорт в дороге, как минимум, совершать плавные движения, чтобы никого не укачало;

быть надежным и достаточно долговечным, чтобы не приходилось часто ремонтировать и менять запчасти;

иметь экономичный расход топлива, поскольку поездки по семейным делам могут быть достаточно длительными.

Также неплохим бонусом ко всем этим критерием может стать доступная стоимость. И такие варианты действительно есть.

Самые лучшие семейные авто и их главные преимущества

В линейке практически каждого автомобильного концерна есть машина, которая может стать отличным семейным вариантом. Ее можно выбирать и по стоимости, обращая внимание на надежные бюджетные модели, и по качеству, а также повышенному комфорту, ведь для путешествий и длительных поездок с детьми нужно создать особое удобство. Вместе с автоэкспертом компании Carfy https://carfy.com.ua/ Олегом Новасовым рассмотрим достойные варианты семейных авто.

«Среди недорогих моделей особое внимание заслуживают сразу несколько моделей: Hyundai Solaris, KIA Ceed SW, Kia Soul, Citroen Berlingo, Skoda Rapid, Volkswagen Polo» – отмечает эксперт.

И это лишь часть авто, которые действительно подходят для семьи из 4-5 человек. А все потому, что они комфортные, экономичные, имеют достаточно просторный салон и вместительное багажное отделение. Но самое главное – они обеспечивают безопасность и маневренность на дороге, хотя при этом стоят сравнительно недорого.

В рейтинге лучших семейных автомобилей есть также еще несколько моделей, которые могут быть немного дороже по цене, но стоимость оправдана их высокой надежность и комфортом во время езды:

Mitsubishi Outlander – модель, выпускаемая с 2012 года. Впечатляет своим вместительным багажником и салоном, а также стильным оформлением. В нем достаточно места, чтобы на заднем сидении могли комфортно сидеть трое взрослых;

– модель, выпускаемая с 2012 года. Впечатляет своим вместительным багажником и салоном, а также стильным оформлением. В нем достаточно места, чтобы на заднем сидении могли комфортно сидеть трое взрослых; Ford C-Max 2014 обязательно понравится паре или семье с детьми, которые ценят авто за экономичность, маневренность и легкость управления. Одинаково удобным в использовании автомобиль будет и для мужчины, и для женщины;

обязательно понравится паре или семье с детьми, которые ценят авто за экономичность, маневренность и легкость управления. Одинаково удобным в использовании автомобиль будет и для мужчины, и для женщины; Chevrolet Captiva – еще один актуальный вариант семейной машины, которая, кроме просторности и удобства, имеет и отличную звукоизоляцию, качественную систему кондиционирования;

– еще один актуальный вариант семейной машины, которая, кроме просторности и удобства, имеет и отличную звукоизоляцию, качественную систему кондиционирования; Volkswagen Touran 2014 – авто с надежным двигателем и высоким уровнем безопасности на дороге. Идеально подходит для поездок с детьми, поскольку у него просторный салон и хорошая управляемость;

– авто с надежным двигателем и высоким уровнем безопасности на дороге. Идеально подходит для поездок с детьми, поскольку у него просторный салон и хорошая управляемость; Peugeot 308 SW – модель с третьим рядом мест, поэтому будет актуальной для большой семьи. Преимущества такого авто в его доступной стоимости: оно отлично подойдет для среднестатистической семьи.

Для использования в качестве семейного автомобиля можно выбрать также Nissan Qashqai, Toyota Verso, Toyota RAV4, Hyundai Santa FE, Mazda CX-5 и еще немало моделей. Все эти автомобили безопасны и комфортны, поскольку эти критерии ключевые при выборе машины для семьи.