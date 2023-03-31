Лучшие витамины для пожилых людей

Витамины для пожилых людей выпускаются с учетом возрастных потребностей их организма. Но принимать такие препараты лучше после консультации с врачом.

Старение организма – естественный процесс, во время которого происходит не только замедление всех обменных процессов, но и ухудшение усвоения полезных веществ, витаминов и минералов. Такие возрастные особенности часто приводят к формированию недостаточности или дефициту витаминов, ухудшению самочувствия, нарушению работы всех органов и систем.

Витамины для пожилых людей выпускаются с учетом возрастных потребностей их организма. Но принимать такие препараты лучше после консультации с врачом.

Как понять, что организм пожилого человека нуждается в витаминах?

С возрастом наше здоровье ослабевает, с каждым годом сил становиться все меньше и меньше, появляются хронические заболевания. И многие даже не пытаются найти причины своих недомоганий, списывая их на годы. Но не всегда упадок сил связан именно с процессами старения. Очень часто причиной таких симптомов оказывается простая нехватка или дефицит витаминов. И при правильном подборе комплекса витаминов и минералов для пожилых людей симптомы постепенно проходят и самочувствие улучшается.

Задуматься о возможном гиповитаминозе следует при наличии хоть одного из следующих признаков:

постоянное ощущение усталости и упадка сил;

расслоение ногтей, уменьшение их прочности;

выпадение зубов, волос;

кровоточивость десен;

сухость и шелушение кожи;

болевые ощущения в суставах и мышечной ткани;

хроническое нарушение сна;

повышенная тревожность, нервозность;

“скачки” артериального давления;

нарушения сердечного ритма;

частые простудные заболевания;

нарушение стула в виде запора или поноса;

остеопороз (хрупкость костей), склонность к переломам.

Конечно, все эти симптомы могут встречаться не только при дефиците витаминов, но и при различных заболеваниях. Поэтому в случае их появления важно в первую очередь обратиться к лечащему врачу и выяснить точную причину своего состояния.

Какие витамины нужны для пожилых людей?

На этот вопрос существует очень простой ответ: все! И чем старше становится человек, тем выше вероятность формирования у него гиповитаминоза.

Врачи рекомендуют пожилым людям делать акцент на следующих витаминах:

Витамин А. Отвечает за обменные процессы в организме, улучшает состояние кожи, волос. Он необходим для жизненной энергии, правильной работы кровеносной системы.

Витамины группы В. Нужны для правильной работы центральной и периферической нервной системы, отвечают за крепкий сон, иммунитет, сердечный ритм.

Витамин С. Играет важную роль в обмене веществ, работе сердца, состоянии сосудов и кожи, укрепляет иммунную систему.

Витамин Е. Улучшает состояние кожи и ее придатков (ногтей, волос), препятствует формированию тромбов.

Витамин D. Необходим для усвоения кальция, функционирования опорно-двигательного аппарата. Принимает участие в регулировании кровяного давления.

Витамин К. Отвечает за свертываемость крови, повышая ее. Поэтому принимать его можно только после сдачи анализов на реологические свойства крови (ее “текучесть”).

Как вы уже могли заметить, каждый из витаминов необходим для нормального самочувствия в целом. Иногда люди много лет лечат хронические заболевания, например остеопороз, не подозревая, что их причина кроется в дефиците витаминов и микроэлементов.

Как выбрать лучшие витамины для пожилых людей?

Перед началом приема витаминов лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом. В некоторых случаях, например при подозрении на дефицит витамина D, необходимо сдать анализ крови, что поможет подобрать необходимую дозировку.

Врач может назначать витаминные препараты по отдельности, например витамин С, Е – или же в форме комплексного препарата.

Удобнее всего принимать комплексные витаминные препараты. В их состав входит большое количество необходимых организму полезных веществ. Например, комплексный препарат Геровитал для пожилых людей содержит не только витамины, но и натуральные растительные компоненты. Он может назначаться в качестве вспомогательной терапии для укрепления иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

При гипертонической болезни и различных аритмиях кардиологи могут назначать витамины для сердца пожилым людям, например Аскорутин (витамины С + РР). Они помогают укрепить сосудистую стенку, улучшают работу сердца.

Также в аптеках Украины можно встретить витамины для суставов, разработанные специально для пожилых людей. Они препятствуют развитию остеопороза, укрепляют костную и хрящевую ткани.

Как выбрать недорогие, но эффективные витамины для пожилых людей?

На прилавках аптек в Украине можно найти витаминные препараты абсолютно разной стоимости – как дорогие, так и более доступные. С целью экономии можно купить витамины для пожилых людей украинского производства, например Алфавит. По составу и эффективности такие пищевые добавки часто не уступают импортным, но стоят, как правило, дешевле.

Покупать витамины лучше всего в лицензированных аптеках. Рекомендуем избегать покупок таких препаратов в соцсетях или через не слишком известные интернет-магазины, ведь так вы рискуете приобрести подделку.

Можно ли восполнить запас витаминов с помощью продуктов питания?

Некоторые люди не доверяют витаминным препаратам, считая, что получить все необходимые для организма вещества можно лишь из продуктов питания. Но на практике сделать это совсем не просто, особенно зимой и в начале весны.

Большинство врачей придерживаются мнения, что с помощью продуктов можно поддерживать уровень витаминов только тем людям, у которых нет симптомом их дефицита в организме.

А вот при развитии гипо- или авитаминоза эффективнее принимать аптечные витаминные препараты. Ведь только так можно с точностью контролировать поступление необходимых веществ в организм, вне зависимости от времени года и доступности сезонных овощей и фруктов.

Желаем вам быть здоровыми и не забывать, что возраст – это всего лишь цифра! Быть здоровым и активным можно независимо от нее!