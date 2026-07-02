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Лучшие женские наручные часы: модели, которые выбирают в 2026 году

Женские часы 2026: обзор лучших моделей, трендов и советы по выбору | Гид
Женские часы 2026: обзор лучших моделей, трендов и советы по выбору | Гид

В 2026 году женские часы становятся частью образа, где сочетаются технологии, комфорт и выразительный дизайн. Производители обновляют культовые серии, добавляя более точные механизмы, умные функции и новые материалы, сохраняя узнаваемый стиль.

Современные женские наручные часы выбирают не только как аксессуар, а как элемент личного стиля. В новом сезоне внимание привлекают модели с тонким корпусом, улучшенной автономностью, расширенными возможностями для здоровья и обновлёнными дизайнерскими решениями. Рассмотрим шесть наиболее интересных серий и их свежие версии.

Apple Watch Series 11 — обновление умных часов для повседневной жизни

Серия Apple Watch продолжает развиваться в сторону здоровья и персонализации. Новая версия получила более быстрый процессор, улучшенные датчики и расширенные возможности контроля состояния организма.

Главные обновления:

  • более точное отслеживание активности и сна;
  • улучшенная работа экрана при ярком освещении;
  • новые варианты оформления корпуса и ремешков;
  • более плавная работа приложений.

Garmin Lily 2 Active — спортивный стиль в компактном формате

Серия Lily создана для тех, кто предпочитает аккуратные часы с женственным дизайном. В новой версии появился больший акцент на активный образ жизни: добавлены спортивные функции и расширенный контроль тренировок.

Особенности модели:

  • встроенный GPS;
  • отслеживание показателей здоровья;
  • лёгкий корпус;
  • обновлённый дизайн циферблата.

Главное отличие новой версии — сочетание элегантного внешнего вида и функций, которые раньше чаще встречались в спортивных моделях.

Фото 2 — Лучшие женские наручные часы: модели, которые выбирают в 2026 году

Samsung Galaxy Watch 8 — технологии в минималистичном корпусе

Новая версия серии получила более современный дизайн и улучшенные возможности взаимодействия со смартфоном. Часы стали удобнее для ежедневного использования благодаря обновлённой системе и расширенным функциям мониторинга.

Что изменилось:

  • более точная аналитика здоровья;
  • улучшенная автономность;
  • новые циферблаты;
  • более комфортная посадка на руке.

Модель ориентирована на тех, кому важны технологии и аккуратный внешний вид.

Cartier Tank — классика с современным подходом

Серия Tank остаётся примером часов с узнаваемым силуэтом. Новые версии делают акцент на тонкости корпуса, удобстве и разнообразии материалов.

В обновлённых моделях появились:

  • новые оттенки циферблата;
  • современные варианты ремешков;
  • более удобные механизмы;
  • обновлённые дизайнерские детали.

Rolex Lady-Datejust — обновление легендарной линии

Женская версия Datejust в новых коллекциях получила свежие варианты оформления и усовершенствованные детали исполнения. Производитель сделал акцент на точности механизма и качестве отделки.

Новые особенности:

  • улучшенная версия механизма;
  • новые комбинации материалов;
  • обновлённые цвета циферблатов;
  • расширенный выбор дизайна.

Модель остаётся вариантом для тех, кто ищет часы с классическим характером и долговечной эстетикой.

Tissot PRX 35 Powermatic — современная классика на каждый день

Серия PRX стала популярной благодаря сочетанию ретро-дизайна и современного исполнения. Новые модели получили больше вариантов оформления и сделали акцент на универсальности.

Преимущества:

  • компактный размер корпуса;
  • автоматический механизм;
  • удобный интегрированный браслет;
  • новые цвета и материалы.

В 2026 году лучшие женские часы объединяют дизайн, технологии и удобство. Новые модели показывают, что классика и современные функции всё чаще встречаются в одном аксессуаре.