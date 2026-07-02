MUX Switch: почему треть производительности игрового ноутбука включается вручную

Игровой ноутбук с топовой видеокартой из коробки почти всегда выдает меньше кадров, чем позволяет железо. Так устроена заводская настройка графики — между GPU и экраном стоит лишнее звено, через которое проходит каждый кадр.

Убирает это звено аппаратный переключатель MUX, который ASUS ставит во всю линейку ROG с 2022 года, и по умолчанию он остается выключенным. Объясним, как и за счет чего ноутбук ASUS отдает больше, чем показывает из коробки.

Лишнее звено между видеокартой и матрицей

Чтобы понять, откуда берется прирост, проследим путь одного кадра. В режиме по умолчанию видеокарта не выводит картинку на матрицу сама: она рендерит кадр, копирует готовый буфер во встроенную графику процессора, и уже та отправляет изображение на экран. NVIDIA описывает издержку прямо: каждый такой шаг добавляет нагрузку и задержку.

Однако в устройствах бренда есть MUX — отдельный чип, который убирает посредника: видеокарта рисует прямо на матрицу. Прирост зависит от того, насколько встроенная графика сдерживает поток. ASUS в своих тестах зафиксировала в среднем 9%, а в Rainbow Six Siege — более 30%. Чем больше кадров рисует карта, тем дороже обходится посредник, поэтому переключатель отдает максимум в быстрой игре на 1080p, а на 4K или со слабой GPU прирост сходит почти на нет.

Почему ASUS не включает его сразу

Если переключатель возвращает столько кадров, почему завод не активирует его по умолчанию? Дело в питании. В режиме максимальной производительности дискретная карта работает постоянно — даже в браузере она серьезно «тянет» энергию, и автономность падает более чем вдвое. Поэтому из коробки стоит щадящий режим. Чтобы получить максимум, необходимо перейти в Armoury Crate → System Configuration → GPU Mode, где доступны четыре режима:

Ultimate — прямой вывод на матрицу, максимум кадров, нужна перезагрузка;

Standard — кадры через встроенную графику, автономность выше;

Eco — дискретная карта не работает, максимум автономности;

Optimized — автомат: Eco от батареи, Standard от сети.

У части моделей реализован режим Advanced Optimus — автоматическое переключение на MUX при питании от сети. Кадров столько же, сколько в ручном Ultimate, только без перезагрузки. В линейке 2025 года его получили Strix G16, SCAR 16 и Zephyrus G14.

Это редкий прирост, который не требует ни денег, ни новой детали — нужная мощность уже стоит в корпусе, остается перенаправить ее к экрану. Поэтому, прежде чем винить в просадках железо, стоит посмотреть, в каком режиме работает видеокарта: на части ROG переключение ручное, на моделях с Advanced Optimus — автоматическое.