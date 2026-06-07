Мужской стритстайл без лишних усилий: как составить образ, который будет актуален весь день

Начните с качественных базовых вещей. Основой непринужденного уличного стиля является хорошо подобранная футболка, свободная кофта или минималистичная кофта с капюшоном в сочетании с джинсами прямого кроя или брюками-карго. Нейтральные оттенки, такие как черный, серый, бежевый и темно-синий, создают универсальную основу, которая остается стильной независимо от сезонных трендов. Выбирайте обувь, привлекающую внимание. Пара кроссовок Стон Айленд может мгновенно поднять уровень даже самого простого наряда. Их современный дизайн и высококачественные материалы добавляют характера, не перегружая образ. Носите их с зауженными брюками или джинсами свободного кроя, чтобы создать сбалансированный силуэт в стиле стритвир. Освойте искусство многослойности. Легкие рубашки-оверсайзы, куртки-бомберы и функциональная верхняя одежда добавляют глубины и практичности. Многослойность не только делает наряд визуально интереснее, но и позволяет комфортно адаптироваться в течение дня к изменениям температуры. Обратите внимание на пропорции. Современный стритстайл часто сочетает свободные и облегающие элементы. Например, сочетайте верхнюю одежду оверсайз с узкими брюками или носите свободные брюки-карго со структурированной курткой. Сохранение визуального баланса делает образ современным и изысканным, а не слишком повседневным. Выбирайте сдержанные аксессуары. Лаконичная сумка через плечо, минималистичная кепка или простые часы могут дополнить образ, не отвлекая внимания от общего наряда. Цель непринужденного уличного стиля — уверенность благодаря простоте.

Тенденции современного стритстайла в высокой моде

Современный уличный стиль в мире высокой моды характеризуется балансом между комфортом, индивидуальностью и мастерством исполнения высочайшего уровня. Силуэты оверсайз остаются доминирующим трендом, который прослеживается во всем: от классических пальто и худи до брюк с широкими штанинами и джинсов свободного кроя. Люксовые бренды, такие как https://domino.ua/ru/stone_island/product_category-sweatshirt_195-gender-man, все чаще сочетают элементы спортивного стиля с изысканными материалами, создавая универсальные модели, которые одинаково хорошо подходят как к повседневным, так и к изысканным образам.

Монохромные образы, нейтральная цветовая гамма и минималистичный брендинг продолжают набирать популярность, отражая растущий интерес к сдержанной роскоши. Технические ткани, функциональные детали и многослойный стиль добавляют практичности, сохраняя изысканную эстетику. В то же время яркие кроссовки, сумки через плечо и оригинальная верхняя одежда помогают выразить личный стиль. Современная уличная мода больше не заключается в соблюдении строгих правил — она заключается в сочетании высококлассного дизайна, комфорта и аутентичности для создания образов, которые выглядят современно, уверенно и непринужденно.

Главные бренды уличного стиля

Мир стритвира формируется благодаря нескольким влиятельным брендам, которые до сих пор определяют современную моду. Supreme остается культурной иконой благодаря своим лимитированным коллекциям и успешным коллаборациям. Off-White помог преодолеть разрыв между роскошной модой и городским стилем, тогда как Stone Island известен инновационными тканями и техническим дизайном. Palm Angels славится смелой графикой, а Balenciaga продолжает влиять на поколения своей непринужденной эстетикой. Вместе эти бренды устанавливают стандарты современной уличной моды во всем мире.