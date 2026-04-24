Налоговые классы в Германии для украинцев

Налог нередко вызывает путаницу и страх, особенно когда это касается законов новой для проживания страны. Steuerklasse в Германии – это сложная система налоговых категорий. Ее применяют исключительно к наемным работникам для расчета подоходного налога. Работодатель обязан использовать присвоенный класс и не имеет прав изменять его самостоятельно.

Штоер классы в Германии учитывают различные личные обстоятельства работника (семейное положение, наличие детей и т.п.), и, кроме прочего, определяют право на льготы и вычеты. Налог взимается авансом, а потом, по итогам года, подается декларация с реальными доходами. При недоплате придется доплатить, при переплате – разница возвращается.

Ставки подоходного налога в 2026 году

Базовая необлагаемая сумма составляет €12348 в год. При ее превышении начинает действовать начальная ставка 14%. Система является линейно-прогрессивной. Каждый дополнительный евро увеличивает нагрузку. Доход от €69879 до €277826 облагается по ставке 42%. С превышения порога €277826 взимается 45%. Дополнительно при определенном уровне подоходного налога начисляется сбор солидарности (Solidaritätszuschlag).

Следует различать предельную ставку (на каждый следующий евро) и среднюю ставку (усредненный итоговый процент). К примеру, при доходе €60000 сумма налога составит €14233, а средняя нагрузка — 23,7%. Церковный налог и социальные платежи в данные расчеты не включены.

Штоер классы в Германии

В Германии действует шесть налоговых категорий. Присвоение осуществляется финансовым ведомством (Finanzamt) на основании семейного положения и иных критериев.

Класс 1 предназначен для одиноких, разведенных или овдовевших лиц. Предоставляет базовую необлагаемую льготу, стандартные пособия для сотрудников и вычеты на профилактику.

Класс 2 ориентирован на родителей-одиночек. Помимо стандартного набора льгот включает специальное пособие по уходу и налоговую льготу для единственного родителя.

Класс 3 применяется для состоящих в браке, когда разница в доходах супругов значительна. Третий штоеркласс обладает удвоенной базовой льготой. Партнер при этом переводится в пятый штоеркласс, где базовая льгота отсутствует.

Класс 4 является стандартным для супругов с примерно равным уровнем заработка. Оба партнера пользуются одинаковыми вычетами и базовой льготой.

Класс 5 выступает парным к классу 3. Базовая льгота не предусмотрена, налоговая нагрузка максимальна.

Класс 6 присваивается при наличии второго и последующего трудового договора. Льготы и базовая необлагаемая сумма отсутствуют.

Часть классов устанавливается налоговой автоматически. Другие – могут быть выбраны налогоплательщиками самостоятельно.

Определение и смена налогового класса

Чтобы правильно платить налоги в Германии, необходимо знать присвоенную категорию (класс). Уточнить можно в расчетном листке (Gehaltsabrechnung) либо через работодателя. При изменении семейного статуса (например, регистрация брака) Finanzamt автоматически устанавливает класс 4.

Для смены категории подается заявление (Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern). Переход из комбинации 3/5 в 4/4 не требует подтверждающих документов, помимо самого заявления и согласия партнера. В остальных случаях необходимо обоснование права на выбранную категорию.

Удобнее всего подаваться - через интернет-сервис Elster. Альтернативными вариантами являются личное посещение финансового ведомства или отправление через традиционную почту. Бланк заявления периодически обновляется, актуальную форму следует уточнять на сайте местного Финанцамт.

Подытожим. Для точного расчета налоговой нагрузки и подбора оптимальной комбинации классов можно использовать специализированные калькуляторы, однако их данные носят рекомендательный характер. Окончательные разъяснения можно найти на портале Миграционный Консультант. Понимание особенностей классов налогообложения в Германии позволяет корректно планировать бюджет и своевременно реализовывать право на положенные вычеты.