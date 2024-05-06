Почему на бу Айфоне должен быть чистый iCloud и как его проверить

Согласно некоторым данным, порядка 90% Айфонов, которые покупаются в Украине, являются подержанными. То есть рынок бу iPhone гораздо более востребован среди пользователей, чем рынок новых устройств. Однако не все пользователи знают, что покупка подержанного смартфона Apple имеет много нюансов. Чтобы избежать возможных неприятностей, недостаточно просто убедиться в работоспособности гаджета.

Одним из таких нюансов является iCloud. Предлагаем далее разобраться что это такое, почему он должен быть чистым и как поверить его статус.

Что такое iCloud в Айфоне

iCloud — это один из сервисов Apple, который, фактически, представляет собой облачное хранилище. В нем хранятся фотографии, видео, заметки, документы, мультимедийные файлы, бэкапы и прочие данные. По сути, iCloud является аналогом сервиса “Google Диск”, который хорошо знаком тем, кто пользовался смартфонами Android.

При покупке подержанного iPhone, например, по объявлениям, часто можно встретить фразу о том, что iСloud чистый - что это значит? В данном случае речь идет вовсе не об облачном хранилище, которое очищено, а об отсутствии привязки iСloud к смартфону. Причем значение имеет не само по себе облачное хранилище, а учетная запись Apple ID. Отчасти это подмена понятий, которая произошла из-за того, что для доступа к iСloud, как собственно и к другим сервисам Apple, требуется один и тот же логин и пароль, а точнее — авторизация в любом из сервисов подразумевает вход в Apple ID.

Айклауд чистый — что это такое и почему это важно

Итак, когда говорят, что Айклауд чистый, подразумевается то, что никакая учетная запись Apple не привязана к Айфону, а значит новый владелец может ввести свои данные Apple ID, чтобы войти в свою учетную запись.

Почему важно, чтобы Айклауд был чистым? Во-первых, самостоятельно отвязать чужую учетную запись не получится, так как для этого необходимо ввести логин и пароль. Соответственно, привязать свою учетку тоже не получится. Но это не самая главная проблема. Владелец учетной записи, привязанной к Айфону, может дистанционно заблокировать смартфон и выполнять с ним некоторые другие действия, например, отслеживать его местоположение.

Этой возможностью часто пользуются мошенники — они блокируют смартфон новому владельцу, после чего требуют деньги за разблокировку. Заблокированным же iPhone пользоваться невозможно, поэтому он годится только для продажи на запчасти. Режим, когда в Айклауд включена блокировка, называется iCloud Lost.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы перед покупкой проверить, отвязана ли учетная запись от смартфона? Достаточно зайти в настройки и проверить. Самым первым пунктом меню должен быть “вход на iPhone”. Если вместо этой надписи вы видите чье-то имя и аватарку, значит к смартфону привязана чья-то учетная запись.

Но на самом деле не все так просто. Иногда iCloud Lost скрыт, то есть покупатель видит, что никакая учетная запись не привязана к смартфону, и даже может войти в свой Apple ID. Но после сброса настроек или перепрошивки Айфон может потребовать совершить вход в чужую учетную запись, которая была привязана раньше.

Как купить бу iPhone без рисков

К сожалению, iCloud Lost — это далеко не единственная неприятность, с которой часто сталкиваются пользователи при покупке подержанного iPhone. Существует еще масса других так называемых “подводных камней”. Многие из них определить действительно не просто, особенно новичку. Но это не значит, что от iPhone бу необходимо вообще отказаться.

Нужно лишь ответственно подойти к выбору продавца. В идеале — это должна быть компания с хорошей репутацией, которая предоставляет гарантию и возможность вернуть Айфон, в случае обнаружения тех или иных неисправностей. Примером является магазин BigMag, который уже более 10 лет занимается продажей техники Apple.

Каждый iPhone подвергается здесь строгому контролю качества — специалисты компании убеждаются, что в смартфоне отсутствуют те или иные проблемы, в том числе, что на нем чистый Айклауд. Кроме того, покупка iPhone в БигМаг имеет другие преимущества:

возможность оформить беспроцентную рассрочку на срок до 6 месяцев;

14-дневный период, в течение которого можно вернуть iPhone или обменять на другое устройство;

гарантия от магазина сроком 1 месяц, с возможностью продлить ее за небольшую доплату;

большой выбор моделей, среди которых есть как актуальные, такие как iPhone 13 бу, так и уже снятые с производства;

iPhone 13 бу, так и уже снятые с производства; предоставляется полная комплектация и заводская упаковка;

доставка по Украине “Новой Почтой” осуществляется бесплатно;

возможность забрать покупку самовывозом из магазина в Киеве и некоторых других городах.

Таким образом, покупая бу Айфон в БигМаг, можно не волноваться о привязке его к чужому Айклауд или о наличии любых других проблем.

Как проверить привязку iPhone к iCloud

Если вы решили все же приобрести Айфон “с рук”, проверить скрытую его привязку к iCloud не сложно. Это можно сделать нескольким способами. Наиболее простой — по IMEI в специальных сервисах, таких как imei.info. Нужно лишь ввести IMEI, после чего сервис покажет статус. “iCloud Clean” означает, что учетная запись не привязана к Айфону. Статус iCloud Lost / Erased означает, что iCloud включен в режиме пропажи или стертый.Такой iPhone приобретать нельзя.

Также можно воспользоваться приложением 3utools, которое покажет различную информацию об Айфоне, в том числе можно узнать, не включен ли режим поиска. Приложение имеет интуитивно понятный, дружественный интерфейс, поэтому разобраться будет не сложно. Однако для работы с ним вам понадобится компьютер или ноутбук, а также USB кабель, чтобы подключить Айфон.

Если же по каким-то причинам вы не можете воспользоваться вышеописанными методами проверки, при покупке Айфона попросите продавца выполнить следующие действия:

Зайти в настройки iTunes Store и выйти из учетной записи. То же самое сделать с App Store. В настройках iCloud отключить опцию найти iPhone, а затем выйти из iCloud. Совершить полный сброс смартфона.

После этого подключите iPhone к Wi-Fi и совершите первоначальную настройку. На этом этапе смартфон не должен требовать совершать вход в iCloud. Если продавец откажется выполнить эти действия или смартфон потребует ввести данные учетной записи, от его покупки необходимо отказаться.

Но, уделяя внимание iCloud при проверке Айфона, не упустите из виду и другие не менее важные моменты. А лучше всего вообще не рисковать, особенно если вы покупаете дорогостоящий смартфон, а приобрести его с гарантией и возможностью возврата в магазине BigMag. К тому же здесь приятные, среднерыночные цены, а еще часто предоставляются щедрые скидки.