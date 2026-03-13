- Категория
Полезное руководство: какие документы собрать для поступления в университет Польши
Польша - одно из самых популярных направлений для абитуриентов из Восточной Европы благодаря сочетанию европейского диплома и разумной стоимости жизни. Если цель – менеджмент, то польские бизнес-школы и университеты предлагают отличный трамплин для карьеры в международных корпорациях. По ссылке https://www.merito.pl/russian/ucheba-v-polshe есть вся подробная информация.
Преимущества магистратуры по менеджменту в Польше
Поступление на менеджмент именно в Польше имеет несколько стратегических плюсов:
- Аккредитации мирового уровня. Ведущие ВУЗы (например, Академия Леона Козминского или Варшавская школа экономики) имеют три аккредитации (EQUIS, AMBA, AACSB), что ставит их в один ряд с топовыми бизнес-школами мира.
- Стоимость обучения. Магистратура в Польше значительно дешевле, чем в Германии, Нидерландах или Великобритании, при сопоставимом качестве программ на английском языке.
- Доступ к рынку труда. Студенческая виза и статус выпускника польского ВУЗа дают право работать в Польше без специального разрешения. Многие глобальные компании (Google, Amazon, Goldman Sachs) имеют здесь свои хабы.
- Двуязычные возможности. Можно учиться на английском, параллельно осваивая польский.
Что нужно чтобы учиться в Польше и какие перспективы?
В Польше магистратура менеджмент обычно длится 2 года (4 семестра). Программа обучения ориентирована на практику и «soft skills». Основные блоки включают:
- Strategic Management - принятие решений на уровне компании;
- Financial Management - управление бюджетами и инвестициями;
- Digital Marketing & Analytics - работа с данными и современными каналами продвижения;
- Leadership & HR - управление командами в мультикультурной среде.
Выпускники обычно претендуют на позиции - Project Manager (управление проектами), Business Analyst (бизнес-аналитик), Operations Manager (операционный директор).
Полезное руководство: список документов
Процесс сбора документов лучше начинать за 4-6 месяцев до начала учебы.
Основной пакет документов:
- Диплом бакалавра и приложение к нему: оригинал+заверенный перевод на польский (или английский, если программа англоязычная).
- Апостиль: обязательный штамп на оригинале диплома, подтверждающий его подлинность на международном уровне.
- Языковой сертификат: для английских программ IELTS (обычно 6,0-6,5) или TOEFL. Для польских программ - сертификат уровня B1/B2.
- Медицинская справка: обычная форма для поступающих (с переводом).
- Фотографии: 3,5*4,5 см (электронный и печатный варианты).
- Загранпаспорт: копия страниц с личными данными.
Специфические требования для менеджмента - CV (резюме): описание опыта работы и достижений, Motivation Letter: эссе о том, почему кандидат выбирает именно этот ВУЗ и как магистратура поможет карьере.
Выбор ВУЗа и регистрация (апрель - июль): создание аккаунта в системе IRK выбранного университета. Оплата регистрационного взноса (85-150 PLN), загрузка сканов документов в систему, собеседование (если требуется), официальное подтверждение о зачислении, которое нужно для визы. Получение визы (июль - сентябрь): подача документов в консульство или визовый центр.