Полезное руководство: какие документы собрать для поступления в университет Польши

Польша - одно из самых популярных направлений для абитуриентов из Восточной Европы благодаря сочетанию европейского диплома и разумной стоимости жизни. Если цель – менеджмент, то польские бизнес-школы и университеты предлагают отличный трамплин для карьеры в международных корпорациях. По ссылке https://www.merito.pl/russian/ucheba-v-polshe есть вся подробная информация.

Преимущества магистратуры по менеджменту в Польше

Поступление на менеджмент именно в Польше имеет несколько стратегических плюсов:

Аккредитации мирового уровня. Ведущие ВУЗы (например, Академия Леона Козминского или Варшавская школа экономики) имеют три аккредитации (EQUIS, AMBA, AACSB), что ставит их в один ряд с топовыми бизнес-школами мира.

Стоимость обучения. Магистратура в Польше значительно дешевле, чем в Германии, Нидерландах или Великобритании, при сопоставимом качестве программ на английском языке.

Доступ к рынку труда. Студенческая виза и статус выпускника польского ВУЗа дают право работать в Польше без специального разрешения. Многие глобальные компании (Google, Amazon, Goldman Sachs) имеют здесь свои хабы.

Двуязычные возможности. Можно учиться на английском, параллельно осваивая польский.

Что нужно чтобы учиться в Польше и какие перспективы?

В Польше магистратура менеджмент обычно длится 2 года (4 семестра). Программа обучения ориентирована на практику и «soft skills». Основные блоки включают:

Strategic Management - принятие решений на уровне компании;

Financial Management - управление бюджетами и инвестициями;

Digital Marketing & Analytics - работа с данными и современными каналами продвижения;

Leadership & HR - управление командами в мультикультурной среде.

Выпускники обычно претендуют на позиции - Project Manager (управление проектами), Business Analyst (бизнес-аналитик), Operations Manager (операционный директор).

Полезное руководство: список документов

Процесс сбора документов лучше начинать за 4-6 месяцев до начала учебы.

Основной пакет документов:

Диплом бакалавра и приложение к нему: оригинал+заверенный перевод на польский (или английский, если программа англоязычная).

Апостиль: обязательный штамп на оригинале диплома, подтверждающий его подлинность на международном уровне.

Языковой сертификат: для английских программ IELTS (обычно 6,0-6,5) или TOEFL. Для польских программ - сертификат уровня B1/B2.

Медицинская справка: обычная форма для поступающих (с переводом).

Фотографии: 3,5*4,5 см (электронный и печатный варианты).

Загранпаспорт: копия страниц с личными данными.

Специфические требования для менеджмента - CV (резюме): описание опыта работы и достижений, Motivation Letter: эссе о том, почему кандидат выбирает именно этот ВУЗ и как магистратура поможет карьере.

Выбор ВУЗа и регистрация (апрель - июль): создание аккаунта в системе IRK выбранного университета. Оплата регистрационного взноса (85-150 PLN), загрузка сканов документов в систему, собеседование (если требуется), официальное подтверждение о зачислении, которое нужно для визы. Получение визы (июль - сентябрь): подача документов в консульство или визовый центр.