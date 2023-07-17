Процесс заготовки сена с техникой Krone продуман до мелочей

Компания Krone внедряет в пресс-подборщиках технологии GPS-навигации

Krone – известный производитель сельскохозяйственной техники, предназначенной преимущественно для уборки, заготовки, транспортировки кормовых культур. В ассортименте этого производителя есть техника для скашивания трав, ворошения травяной массы в процессе просушивания или подвяливания, спрессовывания готового сена, сенажа или соломы в тюки, их обвязки. Готовые тюки из канала пресс-подборщика выталкиваются на землю либо выкладываются на тележку, которая следует за пресс-подборщиком, и накапливаются на ней.

BiG Pack и BaleCollect – продуктивный тандем

Компания Krone выпускает пресс-подборщики двух видов:

рулонные предназначены для формирования цилиндрических тюков, которые могут обвязываться шпагатом, сеткой и даже обматываться герметичной пленкой для консервации сенажа;

крупноформатные BiG Pack спрессовывают сено, солому в тюки прямоугольного сечения, от 70х80 до 120х130 см, обеспечивают высокую плотность прессования, надежную обвязку, благодаря которой тюки сохраняют стабильную форму и размер.

В дополнение к любому из пресс-подборщиков BiG Pack можно купить тележку для складирования тюков BaleCollect. Она крепится к задней части пресс-подборщика посредством телескопического дышла, которое обеспечивает лучшую управляемость и маневренность – тележка движется точно по колее, отлично вписывается в повороты, узкие заезды. Размеры тележки позволяют разместить на ней до 3 тюков максимального размера и до 5 тюков шириной 80 см. После выдвижения из пресс-канала тюк ложится по центру тележки, а потом толкатель сдвигает его в сторону, высвобождая тем самым место для очередного крупногабаритного тюка. Для тюков шириной 120 см предусмотрено 5 различных вариантов укладки, можно задать наиболее удобный для выполнения последующих операций. Когда тележка заполнена в соответствии с выбранным режимом, все тюки сталкиваются на землю.

В дальнейшем погрузчику придется совершить меньше переездов, чтоб подобрать все тюки, снижается нагрузка на почву и экономится время. А для удобства учета в тележку BaleCollect интегрировано взвешивающее устройство.

Укладка тюков под контролем GPS

Недавно производитель представил новую разработку – в тележку для промежуточного сбора тюков интегрировали систему укладки с GPS управлением. Благодаря этой системе тюки сталкиваются на землю в точках, которые лежат на одной прямой, перпендикулярной линии движения пресс-подборщика. Оператор может задать в программе до 5 таких линий, произвольно выбрав их размещение, все остальное – дело техники:

оператору не приходится всякий раз отслеживать момент сброса тюка (группы тюков), сталкиватель срабатывает автоматически, когда тележка пересекает линию с заданными координатами. Оператор меньше устает, может больше внимания уделить другим моментам;

упрощается последующая логистика, техника, которая собирает все тюки, может двигаться строго по прямой без отклонений в стороны, достигается экономия времени и топлива, сокращается износ узлов погрузчика;

уплотнение почвы вследствие давления погрузчика сводится к минимуму, поскольку он движется по кратчайшему расстоянию;

повышается общая безопасность, поскольку водителю не приходится совершать лишних маневров, поворотов. Можно заранее изучить карту поля (покоса) и наметить точки сброса-сбора тюков с таким расчетом, чтоб линии лежали на максимально удобных для прохода участках с простым рельефом;

при хаотичном, вразброс, сталкивании тюков оператор погрузчика может не заметить на большой территории отдельные тюки, и они останутся на поле. Если все точки сброса лежат на одной прямой, такая возможность исключена.

Krone предлагает пользователям своей техники бесплатное программное обеспечение, с помощью которого, в частности, можно на основании предоставленных компьютером пресс-подборщика данных составить карту тюков. А система удаленного контроля Smart Telematics позволяет визуализировать процесс выталкивания тюка на экране компьютера, планшета или смартфона в режиме реального времени.