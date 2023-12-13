Роль тормозных колодок в конструкции автомобиля

Тормозная система любого транспортного средства — одна из основных в вопросах безопасности.

В конструкции легкового автомобиля она состоит из следующих элементов:

диски, а в некоторых моделях барабаны;

главный и рабочие цилиндры;

трубопроводы с жидкостью;

суппорты;

тормозные колодки.

Последние прижимаются к дискам и барабанам, толкаемые суппортами, и, за счет возникающей силы трения, происходит замедление их вращения. Они надежно соединены с колесами транспортного средства, вращение которых тоже замедляется, после чего автомобиль останавливается.

Расстояние с момента нажатия водителем педали и до полной остановки называется тормозным путем. Он зависит от того, насколько сильно колодки тормозные прижимаются к поверхности барабана или диска. Чем сильнее, тем быстрее машина остановится, но при этом увеличивается интенсивность износа элементов тормозной системы из-за трения и перегрева. А чем выше коэффициент износа, тем слабее прижатие фрикционных поверхностей и медленнее остановка машини.

Тормозные колодки: конструкция

Такое изделие состоит из пластины и накладки. Первая металлическая, а вторая — фрикционная, которая прижимается, выполняя основную работу. Для изготовления такой накладки используют сплав прочных металлов, который крепится клеем к основной пластине. Клей имеет специальное назначение и обладает термо- и водостойкостью. Многие производители фиксируют фрикционный слой колодки для работы в тормозном барабане с помощью заклепок.

Кроме этих составляющих в конструкции таких изделий могут присутствовать дополнительные элементы:

Фиксатор, чаще всего в виде пружины, чтобы колодка находилась в правильном положении. Такой элемент может как быть отдельно от детали, так и составлять с ней одну конструкцию. Противоскрипная пластина. Благодаря такому техническому решению тормозные колодки издают меньше шума. Дополнительно пластина замедляет передачу тепла, не позволяя за счет этого закипеть жидкости в трубопроводах. Датчик износа, оповещает о критическом износе накладок простым писком. Происходит это из-за того, что колодки тормозные истончаются и, когда их толщина равняется с краем датчика, последний касается диска, издавая шум высокой частоты.

Противоскрипная пластина имеет несколько исполнений: обычная полоса из металла, изготовленная из каучукообразной массы или полимерного материала.

Накладка для колодки: материал изготовления

От состава накладки зависят свойства всего изделия в целом. Речь идет о долговечности, экологичности, эффективности и уровне шума. Как правило, в составе этого слоя около десяти различных веществ с разными свойствами. В основном многие колодки имеют накладку, изготовленную из следующих материалов:

металлы разной степени мягкости;

прочная керамика;

металлические волокна;

полимерные смолы;

каучук и др.

У всех производителей технология изготовления фрикционного слоя держится в секрете. Тормозные колодки классифицируют, исходя из химического состава накладки.

Полуметаллические

Около 50% состава — тонкие волокна стали. Такие изделия способствуют быстрой выработке тормозного диска, но при этом им не страшны влага и высокие температуры. Их можно отметить за оптимальный баланс между результатом торможения, качеством и стоимостью. По уровню шума уступают изделиям с другим составом.

Низкометаллические

Такие колодки тормозные имеют в своем составе 20-30% металлических волокон, а остальной объем занимает органика. Менее эффективны, в отличие от полуметаллических, когда их температура достигает 250-400 °С. Поэтому они актуальны для небольших автомобилей.

Керамические

Появились на рынке относительно недавно. Такие колодки выдерживают высокие нагрузки, могут похвастаться долговечностью и лояльностью к поверхности диска. Эффективность таких изделий немного снижается при намокании, но высокие температуры они выдерживают хорошо. Поэтому их часто можно увидеть в конструкции тяжелых кроссоверов.

Выбирайте качественные колодки для своего авто, не стоит экономить в вопросах безопасности на дороге.