С шумодавом или без него: какие AirPods 4 выбрать

Четвертое поколение беспроводных «капелек» AirPods представлено двумя конфигурациями. Первая стандартная, с усовершенствованной конструкцией и продвинутым чипом. Вторая в придачу ко всему заточена под шумоподавление. Визуально наушники идентичные: в белоснежном пластике, аккуратно упакованы в такого же цвета зарядный кейс. С него-то и начинаются ключевые отличия:

Обычные AirPods 4 заряжаются через разъем USB-C.

Шумоподавляющие также поддерживают беспроводную технологию зарядки. Их кейс укомплектован собственным динамиком, чтобы было легче найти, если потеряется.

Стоимость

Невозможно реализовать функцию активного шумоглушения без дополнительных трат. Это причина, по которой версия Anc (Active Noise Control) на треть стоит дороже. Переплата оправдана в тех случаях, когда наушники покупаются не только для прослушивания музыки. Шумодав позволяет пользоваться Аирподсами вместо беруш, а также абстрагироваться от окружающих звуков, когда нужно сосредоточиться.

На фоне вакуумных AirPods Pro, укомплектованных силиконовыми амбушюрами для лучшего прилегания, доступнее обе разновидности вкладышей. 249 долларов против 179 и 129, соответственно.

Особенности функционирования

В простых АирПодс хорошо слышно даже если громкость не выкручена на максимум. В продвинутых предусмотрены механизмы, благодаря которым звуки извне «вклиниваются» только при определенных настройках.

Основной режим активного шумоподавления работает благодаря встроенным микрофонам. Их задача— улавливать звуки извне и компенсировать волнами противоположной фазы. Режим прозрачности необходим, чтобы оставаться в контексте происходящего вокруг. Особенно полезен во время утренних пробежек, в локациях с оживленным движением. Адаптивный режим требуется для сохранности равновесия между качеством звучания и шумоглушением. Настройки автоматически подстраиваются под обстановку. Осведомленность о разговоре — опция, благодаря которой наушники «понимают», когда владелец вступает в диалог, и временно снижают громкость воспроизведения. Изоляция голоса нужна, чтобы речь во время телефонных разговоров и записи аудиосообщений звучала четче.

Автономность

Складывается впечатление, что автономность у четвертых АирПодс абсолютно одинаковая. И впрямь, обе конфигурации держатся до 5 часов без подзарядки, а с кейсом это время увеличивается до максимальных 30 часов. Но это только при условии, что шумоподавление не используется. В противном случае можно рассчитывать лишь на 4 часа работы.

Обычные наушники и модели с шумоизоляцией всего за 5 минут можно неплохо подзарядить, хватает на 45 минут общения или целый час музыки.

На каких наушниках остановиться

Выбор зависит от условий эксплуатации. Шумодав не нужен домоседам, которые редко бывают в шумных местах, на вокзале и в метро. Для занятий спортом стандартные AirPods 4 тоже подходят, в них комфортно, батареи хватает надолго.

Дополненная функциональность AirPods 4 с шумоподавлением рассчитана для пользователей, выдвигающих требования к звуку и возможностям его контроля.