ТОП-3 пары кроссовок Adidas для мужчин

Идеальная спортивная обувь — это всегда о комфорте и стиле. Сегодня в топе брендов спортивной индустрии до сих пор остается Adidas. Бренд постоянно создает собственные технологии и воплощает их в запоминающемся дизайне.

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Идеальная спортивная обувь — это всегда о комфорте и стиле. Сегодня в топе брендов спортивной индустрии до сих пор остается Adidas. Бренд постоянно создает собственные технологии и воплощает их в запоминающемся дизайне. Если вы почитатель немецкого производителя, можете купить кроссовки Адидас в Интертопе. Не упускайте акции и скидки, чтобы ощутимо сэкономить на желанной паре стильных кроссовок.

Поддержка экологии с TENIS ZX 2K BOOST 2.0 TRAIL

Кроссовки TENIS ZX 2K BOOST 2.0 TRAIL для мужчин частично изготовлены из переработанных материалов. Модель представлена в белом и черном цветах. Особенности этой спортивной модели:

верхняя часть из сетки, неопрена и ТПУ для идеальной вентиляции и сохранения тепла;

легкая текстильная подкладка внутри не мешает потоку воздуха;

технология межподошвы BOOST с удобной амортизацией — часть энергии при движениях возвращается.

Нижний слой подошвы сделан из резины. Это обеспечивает идеальное сцепление с любой поверхностью — от беговой дорожки до обычного асфальта. В таких кроссовках можно заниматься спортом, прогуливаться с друзьями, ходить на учебу и работу.

Городской стиль с Adidas Niteball Originals

Кроссовки Niteball Originals совмещают в себе актуальный стиль и идеальное качество изделия. В них тоже присутствуют переработанные материалы, что свидетельствует о заботе компании об окружающей среде. Отличительная черта — светоотражающие детали. Шнуровка плотно фиксирует ногу, а резиновая подошва делает сцепку удобной.

Особенность пары — промежуточная подошва Adidas Lightstrike. Она выполнена из инновационного материала. Хорошая амортизация и легкость — то, что получит ваша нога в этих кроссовках. Эти кроссовки идеально подходят для любителей комфорта и стиля кэжуал.

Adidas Terrex CP CW Voyager для осени

Кроссовки Terrex CP CW Voyager — отличный вариант для мокрой осени. Черный цвет в сочетании с белыми вставками идеально подойдет для ежедневной носки в любую осеннюю погоду. Особенности пары:

материал рипстоп защищает от грязи;

ноги всегда сухие за счет водонепроницаемого climaproof®;

за сохранение тепла отвечает технология climawarm™;

промежуточная подошва с ЭВА достаточно легкая.

Сцепка с поверхностью в этой модели тоже отличная. Это достигается благодаря использованию резины Stealth®.

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