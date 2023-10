ТОП 3 платья, которые удивят и позволят создать новые уникальные образы

Вы долго выбираете платья? Сколько разнообразных моделей, столько красоты – романтичной, элегантной, сдержанной и раскрепощенной! Дизайнеры создают особые изделия, это выглядит интересно, а большой выбор позволяет выбирать платья индивидуально, по своим предпочтениям и особенностям фигуры. И выбор настолько велик, что иногда бывает сложно определиться. Предлагаем рассмотреть три стильных модели, возможно, это именно то, что вы искали, и сможете купить платье своей мечты на странице https://onebyone.ua/sukni.

Мини корсетное платье в цветочный принт для будней и праздников.

Чем особенно эта модель:

Легкая и нежная, ведь выполнена из шифона, придающая образу невесомости;

Неширокий корсет под грудью подчеркивает легким штрихом талию и бюст;

Бюст прикрывают чашечки, соединяющиеся между собой посередине шнурком, внизу образуется деликатный треугольник-прорезь;

Длинные объемные рукава с резинкой на манжетах.

Цветочный принт также играет свою роль, эффектно украшает это мини платье. Ее сочетают с высокими сапожками, ботфортами, кроссовками, туфлями на каблуке, босоножками.

Есть и другие фасоны мини платьев в принте, который кроме цветочных мотивов может быть у сердечка, горошины, геометрию и т.д. Такие модели уместны для обычного использования, особенно под кожаные куртки, а также создают хороший праздничный образ.

Приталенное коричневое меди платье с молочным кантом – осенний выбор.

Если вы поклонница элегантной одежды по фигуре, то это платье коричневого цвета должно вам понравиться. У нее длинные рукава, хорошо удлиняющие руки, делают их такими изящными.

Платье имеет силуэтный крой, придающий фигуре выразительность. Спереди по длине украшена планкой из пуговиц, на которые фиксируется. Таким образом, можно создавать желаемый разрез, не застегивая нижние пуговицы. Выглядит очень по-осеннему, и точно создаст гармоничное настроение своей обладательнице. В интернет магазине женской одежды One By One есть и другие замечательные приталенные фасоны разной длины и цветов, оригинальные и классические модели. Точно найдете что-нибудь особенное для себя, чтобы обновить свой гардероб стильными новинками.

Твидовые сарафаны мини – для тех, кто ценит уникальность

Такие платья-сарафаны из твида сейчас крайне актуальны, особенно с приходом осени. Есть яркие варианты из насыщенных цветов, например розовый. Эффектно будет сочетаться с разными осенними вещами и аксессуарами, если вы поклонник творческого стиля потом или подобного ему. Или можно выбрать классический вариант и серый твид в клетку, и сочетать с черными гольфами и ботфортами.

Можно также выбрать более длинный формат – сарафан меди.

One By One предлагает качественную одежду трендовых направлений под разные стили. Поэтому в каталоге много исключительного и действительно восхищающего и впечатляющего, вам стоит заглянуть и выбрать то, что будет импонировать лично вам. Не упускайте возможности порадовать себя приятными обновками.