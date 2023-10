ТОП 3 сукні, які здивують та дозволять створити нові унікальні образи

Ви довго обираєте сукні? Скільки різноманітних моделей, стільки краси – романтичної, елегантної, стриманої та розкутої! Дизайнери створюють особливі вироби, це виглядає цікаво, а великий вибір дозволяє підбирати плаття індивідуально, за своїми вподобаннями та особливостями фігури. І вибір настільки великий, що часом буває складно визначитись. Пропонуємо розглянути три стильні моделі, можливо це саме те, що ви шукали, і зможете купити сукню своєї мрії на сторінці https://onebyone.ua/sukni.

Міні корсетна сукня у квітковий принт для буденності та свят

Чим особлива ця модель:

легка і ніжна, адже виконана з шифону, що додає образу невагомості;

неширокий корсет під грудьми підкреслює легким штрихом талію і бюст;

бюст прикривають чашечки, які з'єднуються між собою посередині шнурком, внизу утворюється делікатний трикутник-проріз;

довгі об'ємні рукави з резинкою на манжетах.

Квітковий принт також грає свою роль, ефектно прикрашає цю міні сукню. Її поєднують з високими чобітками, ботфортами, кросівками, туфлями на підборах, босоніжками.

Є й інші фасони міні суконь в принт, який крім квіткових мотивів може бути у сердечка, горошини, геометрію тощо. Такі моделі доречні для буденного використання, особливо під шкіряні куртки, а також створюють гарний святковий образ.

Приталена коричнева міді сукня з молочним кантом – осінній вибір

Якщо ви прихильниця елегантного одягу по фігурі, то ця сукня коричневого кольору має вам сподобатись. У неї довгі рукави, які гарно видовжують руки, роблять їх такими витонченими.

Сукня має силуетний крій, що додає фігурі виразності. Спереду по довжині оздоблена планкою з ґудзиків, на які фіксується. Таким чином можна створювати бажаний розріз, не застібаючи нижні ґудзики. Виглядає дуже по-осінньому, й точно створить гармонійний настрій своїй власниці. В інтернет магазин жіночого одягу One By One є й інші чудові приталені фасони різної довжини та кольорів, оригінальні та класичні моделі. Точно знайдете щось особливе для себе, щоб оновити свій гардероб стильними новинками.

Твідові сарафани міні – для тих, хто цінує унікальність

Такі сукенки-сарафани з твіду зараз вкрай актуальні, особливо з приходом осені. Є яскраві варіанти з насичених кольорів, приміром, рожевий. Ефектно буде поєднуватись з різними осінніми речами та аксесуарами, якщо ви прихильник творчого стилю потім чи подібного до нього. Або ж можна обрати класичний варіант і сірий твід в клітинку, й поєднувати з чорними гольфами й ботфортами.

Можна також обрати довший формат – сарафан міді.

One By One пропонує якісний одяг трендових напрямків під різні стилі. Тому в каталозі багато виняткового та такого, що дійсно захоплює і вражає, вам варто заглянути та обрати те, що буде імпонувати особисто вам. Не впускайте нагоди потішити себе приємними обновками.