Три вида современного протезирования зубов

Восстановить улыбку сегодня еще проще, чем 10 лет назад. Все благодаря постоянному развитию технологий, превосходному качеству материалов и надежности протезов. О том, какими они бывают, мы спросили у специалистов стоматологической клиники «Healthy Dent».

Современные протезы позволяют восстановить улыбку полноценно, эстетично и незаметно для окружающих. И неважно, идет речь о единственной коронке или полном протезе, установленном на импланты зубов: протезирование проходит достаточно быстро, и точно окажется менее затратным, чем могут ожидать пациенты. О том, понадобится ли имплантация перед установкой протезов, вы можете узнать на странице https://healthydent.ua/ru/services/implantaciya, а на странице https://healthydent.ua/ru/services/protezirovanie здесь подробно рассмотреть, как может выглядеть ваш будущий протез. Наша же статья расскажет, каким бывает протезирование зубов.

Съемное протезирование зубов

Съемные протезы изготавливаются наиболее оперативно, они по-настоящему бюджетны и могут служить как временный или постоянный вариант. Правда, если выбирать их для ношения в течение нескольких лет, важно быть готовыми к необходимости заменить их на постоянную конструкцию в дальнейшем.

Съемный протез зуба может крепиться к здоровым зубам или устанавливаться при помощи вакуума (особенно это актуально при полной адентии). Из каких материалов изготавливают такие зубные протезы:

акрил – наиболее доступный по стоимости, практически незаметен, однако может стать причиной аллергии и потемнения десен;

нейлон – гибкий, мягкий, не вызывает аллергии, однако не останавливает атрофию челюстной кости;

«Acry-Free» – современный гипоаллергенный материал, достаточно жесткий, чтобы поддерживать челюстную кость во время жевательных нагрузок, однако чуть более дорогостоящий;

металлокерамика – надежная, но может быть заметной при улыбке;

керамика – нечасто используются для изготовления съемных конструкций, однако, это возможный и эстетичный вариант.

Благодаря такому разнообразию материалов пациент получает достаточно вариантов для выбора.

Несъемные протезы зубов

Зачастую несъемные конструкции устанавливаются на вживленные импланты зубов – искусственные корни, которые смогут поддерживать и протез, и здоровье челюстной кости. Это универсальный вариант как при установке единичной коронки, так и при необходимости заместить все зубы при полной адентии. Такие протезы служат до 10-15 лет, отлично выдерживают нагрузки и могут быть изготовлены из:

металлокерамики – прочной, устойчивой, однако не совсем подходящей для фронтальных зубов и для установки пациентам с аллергией на металлы;

прессованной керамики – эстетичной, надежной, подлежащей ремонту при появлении скола или трещины, а еще доступной по стоимости и долговечной;

диоксида циркония – белоснежного прочнейшего материала, который служит до 20 лет, однако, достаточно дорогостоящего.

Ухаживать за таким протезом необходимо так же, как за естественными зубами, и выглядит он эстетично и незаметно.

Условно-съемное протезирование зубов

Такой вид протезирования означает, что при необходимости стоматолог может извлечь протез для:

гигиенических процедур;

ремонта;

коррекции.

Это промежуточный вариант между съемным и несъемным протезированием, который:

помогает поддерживать здоровье челюстной кости;

подходит для пациентов старшего возраста;

имеет длительный срок службы;

может восстанавливать улыбку как при частичной, так и при полной потере зубов;

крепится как на свои зубные единицы, так и на имплант зуба.

Для корректного выбора протезирующей конструкции необходима консультация со специалистом. Однако, теперь вы представляете, на чем будете готовы остановиться.