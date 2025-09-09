Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Три вида современного протезирования зубов

Три вида современного протезирования зубов
Три вида современного протезирования зубов

Восстановить улыбку сегодня еще проще, чем 10 лет назад. Все благодаря постоянному развитию технологий, превосходному качеству материалов и надежности протезов. О том, какими они бывают, мы спросили у специалистов стоматологической клиники «Healthy Dent».

Современные протезы позволяют восстановить улыбку полноценно, эстетично и незаметно для окружающих. И неважно, идет речь о единственной коронке или полном протезе, установленном на импланты зубов: протезирование проходит достаточно быстро, и точно окажется менее затратным, чем могут ожидать пациенты. О том, понадобится ли имплантация перед установкой протезов, вы можете узнать на странице https://healthydent.ua/ru/services/implantaciya, а на странице https://healthydent.ua/ru/services/protezirovanie здесь подробно рассмотреть, как может выглядеть ваш будущий протез. Наша же статья расскажет, каким бывает протезирование зубов.

Съемное протезирование зубов

Съемные протезы изготавливаются наиболее оперативно, они по-настоящему бюджетны и могут служить как временный или постоянный вариант. Правда, если выбирать их для ношения в течение нескольких лет, важно быть готовыми к необходимости заменить их на постоянную конструкцию в дальнейшем.

Съемный протез зуба может крепиться к здоровым зубам или устанавливаться при помощи вакуума (особенно это актуально при полной адентии). Из каких материалов изготавливают такие зубные протезы:

  • акрил – наиболее доступный по стоимости, практически незаметен, однако может стать причиной аллергии и потемнения десен;
  • нейлон – гибкий, мягкий, не вызывает аллергии, однако не останавливает атрофию челюстной кости;
  • «Acry-Free» – современный гипоаллергенный материал, достаточно жесткий, чтобы поддерживать челюстную кость во время жевательных нагрузок, однако чуть более дорогостоящий;
  • металлокерамика – надежная, но может быть заметной при улыбке;
  • керамика – нечасто используются для изготовления съемных конструкций, однако, это возможный и эстетичный вариант.

Благодаря такому разнообразию материалов пациент получает достаточно вариантов для выбора.

Несъемные протезы зубов

Зачастую несъемные конструкции устанавливаются на вживленные импланты зубов – искусственные корни, которые смогут поддерживать и протез, и здоровье челюстной кости. Это универсальный вариант как при установке единичной коронки, так и при необходимости заместить все зубы при полной адентии. Такие протезы служат до 10-15 лет, отлично выдерживают нагрузки и могут быть изготовлены из:

  • металлокерамики – прочной, устойчивой, однако не совсем подходящей для фронтальных зубов и для установки пациентам с аллергией на металлы;
  • прессованной керамики – эстетичной, надежной, подлежащей ремонту при появлении скола или трещины, а еще доступной по стоимости и долговечной;
  • диоксида циркония – белоснежного прочнейшего материала, который служит до 20 лет, однако, достаточно дорогостоящего.

Ухаживать за таким протезом необходимо так же, как за естественными зубами, и выглядит он эстетично и незаметно.

Фото 2 — Три вида современного протезирования зубов

Условно-съемное протезирование зубов

Такой вид протезирования означает, что при необходимости стоматолог может извлечь протез для:

  • гигиенических процедур;
  • ремонта;
  • коррекции.

Это промежуточный вариант между съемным и несъемным протезированием, который:

  • помогает поддерживать здоровье челюстной кости;
  • подходит для пациентов старшего возраста;
  • имеет длительный срок службы;
  • может восстанавливать улыбку как при частичной, так и при полной потере зубов;
  • крепится как на свои зубные единицы, так и на имплант зуба.

Для корректного выбора протезирующей конструкции необходима консультация со специалистом. Однако, теперь вы представляете, на чем будете готовы остановиться.