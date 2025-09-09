- Категория
Три вида современного протезирования зубов
Восстановить улыбку сегодня еще проще, чем 10 лет назад. Все благодаря постоянному развитию технологий, превосходному качеству материалов и надежности протезов. О том, какими они бывают, мы спросили у специалистов стоматологической клиники «Healthy Dent».
Современные протезы позволяют восстановить улыбку полноценно, эстетично и незаметно для окружающих. И неважно, идет речь о единственной коронке или полном протезе, установленном на импланты зубов: протезирование проходит достаточно быстро, и точно окажется менее затратным, чем могут ожидать пациенты. О том, понадобится ли имплантация перед установкой протезов, вы можете узнать на странице https://healthydent.ua/ru/services/implantaciya, а на странице https://healthydent.ua/ru/services/protezirovanie здесь подробно рассмотреть, как может выглядеть ваш будущий протез. Наша же статья расскажет, каким бывает протезирование зубов.
Съемное протезирование зубов
Съемные протезы изготавливаются наиболее оперативно, они по-настоящему бюджетны и могут служить как временный или постоянный вариант. Правда, если выбирать их для ношения в течение нескольких лет, важно быть готовыми к необходимости заменить их на постоянную конструкцию в дальнейшем.
Съемный протез зуба может крепиться к здоровым зубам или устанавливаться при помощи вакуума (особенно это актуально при полной адентии). Из каких материалов изготавливают такие зубные протезы:
- акрил – наиболее доступный по стоимости, практически незаметен, однако может стать причиной аллергии и потемнения десен;
- нейлон – гибкий, мягкий, не вызывает аллергии, однако не останавливает атрофию челюстной кости;
- «Acry-Free» – современный гипоаллергенный материал, достаточно жесткий, чтобы поддерживать челюстную кость во время жевательных нагрузок, однако чуть более дорогостоящий;
- металлокерамика – надежная, но может быть заметной при улыбке;
- керамика – нечасто используются для изготовления съемных конструкций, однако, это возможный и эстетичный вариант.
Благодаря такому разнообразию материалов пациент получает достаточно вариантов для выбора.
Несъемные протезы зубов
Зачастую несъемные конструкции устанавливаются на вживленные импланты зубов – искусственные корни, которые смогут поддерживать и протез, и здоровье челюстной кости. Это универсальный вариант как при установке единичной коронки, так и при необходимости заместить все зубы при полной адентии. Такие протезы служат до 10-15 лет, отлично выдерживают нагрузки и могут быть изготовлены из:
- металлокерамики – прочной, устойчивой, однако не совсем подходящей для фронтальных зубов и для установки пациентам с аллергией на металлы;
- прессованной керамики – эстетичной, надежной, подлежащей ремонту при появлении скола или трещины, а еще доступной по стоимости и долговечной;
- диоксида циркония – белоснежного прочнейшего материала, который служит до 20 лет, однако, достаточно дорогостоящего.
Ухаживать за таким протезом необходимо так же, как за естественными зубами, и выглядит он эстетично и незаметно.
Условно-съемное протезирование зубов
Такой вид протезирования означает, что при необходимости стоматолог может извлечь протез для:
- гигиенических процедур;
- ремонта;
- коррекции.
Это промежуточный вариант между съемным и несъемным протезированием, который:
- помогает поддерживать здоровье челюстной кости;
- подходит для пациентов старшего возраста;
- имеет длительный срок службы;
- может восстанавливать улыбку как при частичной, так и при полной потере зубов;
- крепится как на свои зубные единицы, так и на имплант зуба.
Для корректного выбора протезирующей конструкции необходима консультация со специалистом. Однако, теперь вы представляете, на чем будете готовы остановиться.