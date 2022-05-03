Все плюсы оформления заказов на продукты в Интернете

Заказ готовых блюд на дом давно стал привычным делом, можно не задумываться над тем, что приготовить на ужин и просто заказать готовую еду из ресторана. А вот услуга доставки на дом продуктов питания только набирает популярности, некоторые думают, что сервисы значительно завышают цены, другие сетуют на ограниченный ассортимент из двух-трех позиций, даже не перейдя на сайт доставки. Именно поэтому рассказ о положительных моментах доставки продуктов питания на дом, позволит развеять все мифы и выделить очевидные преимущества такого решения.

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Заказ готовых блюд на дом давно стал привычным делом, можно не задумываться над тем, что приготовить на ужин и просто заказать готовую еду из ресторана. А вот услуга доставки на дом продуктов питания только набирает популярности, некоторые думают, что сервисы значительно завышают цены, другие сетуют на ограниченный ассортимент из двух-трех позиций, даже не перейдя на сайт доставки. Именно поэтому рассказ о положительных моментах доставки продуктов питания на дом, позволит развеять все мифы и выделить очевидные преимущества такого решения.

Где лучше осуществить заказ продуктов?

Доставкой продуктов занимаются фактически все крупные супермаркеты, правда условия оформления и доставки у всех отличаются. Выгоднее обращаться за помощью не к магазинам продуктов, а к локальным сайтам, которые не привязаны к определенному ассортименту и могут доставить исключительно свежие и вкусные продукты. Например, большой популярностью у киевлян пользуется сайт https://turbo.ua/ru, где можно без проблем сделать заказ продуктов онлайн.

Локальные службы доставки более ответственно относятся к выбору поставщиков и соблюдению температурного режима хранения, потому что каждый клиент для них очень ценен. Внутренняя политика таких компаний рассчитана на привлечение как можно большего числа людей, которые станут участниками программы лояльности. Конечно, к выбору компании доставки тоже стоит относиться ответственно, но от этого очевидные преимущества заказа продуктов на дом никуда не деваются.

5 плюсов онлайн-покупки

Можно не тратить время на поездку в магазин и длительный выбор продуктов, изучение сроков годности и состава – вся необходимая информация кратко изложена в карточках товара, заказ продуктов на дом можно совершить в пару кликов. Невысокий риск накупить лишнего, только те продукты, которые действительно необходимы, получается своеобразная экономия бюджета, несмотря на более высокие цены в доставке. Возможность планировать свою меню на неделю, чтобы покупать корзину продуктов и не переводить пищу. Вспомните сколько раз половина кочана капусты гнила в холодильнике, на доставку никто не заказывает больше, чем нужно. Экономия времени для других дел, вместо поездки в магазин можно провести время с родными, посвятить его уходу за собой, прогуляться с друзьями и получить доставку к назначенному часу. Возможность отказаться от товаров при приеме, согласитесь, в случае покупки просроченного или подпорченного товара не хочется возвращаться в супермаркет, предоставлять доказательства и совершать обмен, хотя это законное право каждого покупателя. При доставке продуктов онлайн таких проблем можно избежать, даже отсутствие чека не повод отказать вам в возврате, ведь момент заказа и его оплаты зафиксирован на сайте.

Какие продукты можно заказать с доставкой на дом?

К числу самых популярных продуктов относятся овощи и фрукты, ведь их качество в супермаркетах оставляет желать лучшего, а ехать на рынок и тащить оттуда десятикилограммовый пакет удовольствия мало. В свою очередь через сервис доставки можно купить самое необходимое: картофель, лук, морковь, яблоки великолепного качества общим весом до 12 кг. Большинство доставок используют вело или мотокурьеров, заказы большего объема придется разделять на более мелкие партии.

А вообще выбор пользователя ничем не ограничен, покупатель через доставку продуктов на дом может заказать хлеб, молочную продукцию, сыр и колбасу, алкогольные напитки и даже замороженные морепродукты, которые приедут в термосумке.