За 9 месяцев группа ОККО заплатила в бюджет 10,3 миллиарда гривен налогов

За 9 месяцев текущего года предприятия группы ОККО суммарно перечислили в бюджет и государственные специализированные фонды 10,315 миллиарда гривен налогов, из которых 2,821 миллиарда гривен – это налоги, уплаченные с операционной деятельности, и 7,495 миллиарда гривен – налоги и сборы, уплаченные при импорте товаров.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Общий объем перечисленных ОККО налогов за 9 месяцев 2023 года в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, на налоги группы ОККО пришлось примерно 0,88% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины за 9 месяцев 2023 года.

Если пересчитать налоги, уплаченные с операционной деятельности, на одну заправку, то каждый АЗК ОККО в январе-сентябре 2023 года заплатил в бюджет 7 миллионов 165,18 тысяч гривен, или же по 796,13 тысяч гривен в месяц. Этот показатель на 21% выше, чем в январе-сентябре 2022 года.

В пересчете же на 1 литр реализованного топлива показатель уплаты налогов с операционной деятельности за три квартала-2023 составил 2,52 гривны (против 2,29 гривны с литра за 9 месяцев 2022 года). По результатам отдельно взятого 3-го квартала 2023 года этот показатель вырос уже до 2,70 грн. на 1 литр.

В пересчете на одного работника компании уровень уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, военный сбор и налог на доходы физических лиц составляет сейчас 9693 гривны ежемесячно.

"В условиях противостояния агрессору одна из главных задач бизнеса – полная и своевременная уплата налогов. Ведь каждая перечисленная в бюджет гривня – это дополнительные средства на укрепление армии, возобновление разрушенной инфраструктуры, социальную поддержку наших сограждан. Но чтобы приблизить победу, мы не ограничиваемся только уплатой налогов. Еще более 1,3 миллиарда гривен ОККО уже передала в поддержку ВСУ и на восстановление Украины. Здесь речь идет и о закупке техники и вооружения для ВСУ, и о бесплатном питании наших защитников в прифронтовых районах, и о поддержке местных общин и волонтеров топливом, и о многих других проектах. И мы будем продолжать это делать вплоть до окончания полномасштабной войны", – комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.