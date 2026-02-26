1 млрд грн инвестиций и новые производственные линии: у владельца брендов "Киевхлеб" и Tarta рассказали о трансформации бизнеса

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Полномасштабная война стала серьезным испытанием для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блиц-интервью. В этот раз с нами говорил Александр Варавка, председатель наблюдательного совета и CEO Alviva Group, в состав которого входят бренды пищевых продуктов, в частности "Киевхлеб", Tarta, Tendi, Norden Brod, British Sandwich и "Киевмлын".

Что именно, на ваш взгляд, вне фронта позволило стране и бизнесу работать и сохранять устойчивость на протяжении четырех лет?

– Война стерла границу между корпоративными интересами и человеческими ценностями. И это фундаментальное изменение стало одним из ключевых факторов, обеспечивших чрезвычайную стойкость. Ведь с начала полномасштабного вторжения бизнес перестал быть только о прибыли, превратившись в фундамент выживания страны.

С другой стороны, благодаря быстрой интеграции благотворительности в операционную модель бизнес превратился в опору не только своим сотрудникам, но и ВСУ.

И последнее – это коренное изменение подхода к управлению. Сегодня бизнес работает в режиме гибкого антикризисного менеджмента. На практике это означает, что мы научились планировать на годы вперед, оставаясь готовыми реагировать на любые вызовы в считанные минуты.

Глава наблюдательного совета и CEO Alviva Group Александр Варавко поделился планами по экспорту на пять лет. Фото предоставлено пресс-службой компании

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

– Главными векторами нашей трансформации стали диверсификация бизнеса, инвестиции в ресурсную независимость, а также активное освоение внешних рынков.

Так, одним из стратегических решений для обеспечения непрерывного цикла производства стал запуск собственного агронаправления. Выйдя на аграрный рынок Украины в 2024 году, в 2025 году Alviva Group собрала свой первый урожай. Это позволило существенно укрепить вертикальную интеграцию бизнеса, ведь собственное производство уже покрывает около 10% потребностей предприятий группы в сырье.

Еще одним шагом для обеспечения стабильного развития на внутреннем рынке стало наращивание присутствия в регионах. В 2025 году доля регионального направления выросла с 33% до 37% в структуре реализации готовой продукции группы. Дополнительно в прошлом году мы вывели на рынок более 95 новых товарных позиций (SKU), в том числе и в совершенно новых для нас продуктовых сегментах, что укрепило локальные позиции группы.

Важным вектором изменений стало масштабирование экспорта. В 2025 году его доля в общем обороте группы составила 3,4%. Мы также запустили собственный экспортный бренд Alviva, а экспортный ассортимент группы был расширен более чем на 95 наименований.

На сегодняшний день готовая продукция группы поставляется в 34 страны мира, и география продаж постоянно расширяется. В наших планах довести долю экспорта до 25% от общего объема производства в течение следующих пяти лет, сделав международную экспансию одним из ключевых факторов стабильности.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений оказались самыми ценными с точки зрения сегодняшнего дня?

– Самым ценным стратегическим решением для Alviva Group стал фокус на одновременном развитии технологического потенциала и человеческого капитала.

Только в 2025 году наши инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей превысили 370 млн грн, а общая сумма вложений за период полномасштабного вторжения достигла более 1 млрд грн. В течение 2024-2025 годов мы успешно ввели в эксплуатацию пять новых производственных линий. Это позволило нам существенно диверсифицировать ассортимент, вывести на рынок новые категории продукции и значительно расширить уже существующие.

Параллельно с технологическим обновлением группа существенно нарастила объем инвестиций во внутренние проекты по адаптации и профессиональному развитию команды. В 2025 году на образовательные инициативы и повышение квалификации персонала было направлено более 3,2 млн грн.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

– Потеря людей – это самый болезненный опыт, который принесла война. Он дал окончательное понимание: нет бизнеса без людей, а человеческая жизнь является самой высокой и абсолютной ценностью.

В результате человечность стала не просто нравственным выбором, а главным критерием жизнеспособности бизнеса, научив принимать каждое управленческое решение прежде всего через призму безопасности и интересов команды.