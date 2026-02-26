1 млрд грн інвестицій і нові виробничі лінії: у власника брендів "Київхліб" і Tarta розповіли про трансформацію бізнесу

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українського бізнесу. За чотири роки підприємства втрачали, адаптувалися, змінювали стратегії та шукали нові можливості для розвитку. Delo.ua попросило керівників українських компаній оцінити цей досвід через чотири уроки – "Вистояти", "Перетворитись", "Думати про майбутнє" та "Загартувати витримку". Публікуємо відповіді у серії бліцінтерв’ю. Цього разу з нами говорив Олександр Варавка, голова наглядової ради та CEO Alviva Group, до складу якої входять бренди харчових продуктів, зокрема "Київхліб", Tarta, Tendi, Norden Brod, British Sandwich та "Київмлин".

Що саме, на ваш погляд, поза фронтом дозволило країні та бізнесу працювати й зберігати стійкість упродовж цих чотирьох років?

— Війна стерла межу між корпоративними інтересами та людськими цінностями. І ця фундаментальна зміна стала одним з ключових факторів, що забезпечив надзвичайну стійкість. Адже з початку повномасштабного вторгнення бізнес перестав бути лише про прибуток, перетворившись на фундамент виживання країни.

З іншого боку, завдяки швидкій інтеграції благодійності в операційну модель бізнес перетворився на опору не лише для своїх співробітників, але й для ЗСУ.

І останнє — це докорінна зміна підходу до управління. Сьогодні бізнес працює в режимі гнучкого антикризового менеджменту. На практиці це означає, що ми навчилися планувати на роки вперед, залишаючись готовими реагувати на будь-які виклики за лічені хвилини.

Голова наглядової ради та CEO Alviva Group Олександр Варавка поділився планами щодо експорту на п'ять років. Фото надане пресслужбою компанії

Що вашому бізнесу довелося змінити або вибудувати з нуля, щоб залишитися дієздатним у війні?

— Головними векторами нашої трансформації стали диверсифікація бізнесу, інвестиції в ресурсну незалежність, а також активне освоєння зовнішніх ринків.

Так, одним зі стратегічних рішень для забезпечення безперервного циклу виробництва став запуск власного агронапряму. Вийшовши на аграрний ринок України у 2024 році, у 2025 році Alviva Group зібрала свій перший врожай. Це дозволило суттєво зміцнити вертикальну інтеграцію бізнесу, адже наразі власне виробництво вже покриває близько 10% потреб підприємств групи в сировині.

Ще одним кроком для забезпечення стабільного розвитку на внутрішньому ринку стало нарощування присутності в регіонах. Протягом 2025 року частка регіонального напрямку зросла з 33% до 37% у структурі реалізації готової продукції групи. Додатково минулого року ми вивели на ринок понад 95 нових товарних позицій (SKU), зокрема й у цілком нових для нас продуктових сегментах, що зміцнило локальні позиції групи.

Важливим вектором змін стало масштабування експорту. У 2025 році його частка в загальному обороті групи склала 3,4%. Ми також запустили власний експортний бренд Alviva, а експортний асортимент групи було розширено на понад 95 найменувань.

На сьогодні готова продукція групи постачається до 34 країн світу, і географія продажів постійно розширюється. В наших планах довести частку експорту до 25% від загального обсягу виробництва протягом наступних п’яти років, зробивши міжнародну експансію одним із ключових чинників стабільності.

У що ви свідомо інвестували в умовах війни і які з цих рішень виявилися найціннішими з погляду сьогоднішнього дня?

— Найціннішим стратегічним рішенням для Alviva Group став фокус на одночасному розвитку технологічного потенціалу та людського капіталу.

Лише у 2025 році наші інвестиції в модернізацію та розширення виробничих потужностей перевищили 370 млн грн, а загальна сума вкладень за період повномасштабного вторгнення сягнула понад 1 млрд грн. Протягом 2024–2025 років ми успішно ввели в експлуатацію п'ять нових виробничих ліній. Це дало нам змогу суттєво диверсифікувати асортимент, вивести на ринок нові категорії продукції та значно розширити вже наявні.

Паралельно з технологічним оновленням група суттєво наростила обсяг інвестицій у внутрішні проєкти з адаптації та професійного розвитку команди. У 2025 році на освітні ініціативи та підвищення кваліфікації персоналу було спрямовано понад 3,2 млн грн.

Які втрати стали для вас найболючішими за ці роки і який управлінський або людський досвід вони дали?

— Втрата людей — це найболючіший досвід, який принесла війна. Він дав остаточне розуміння: не існує бізнесу без людей, а людське життя є найвищою та абсолютною цінністю.

В результаті людяність стала не просто етичним вибором, а головним критерієм життєздатності бізнесу, навчивши ухвалювати кожне управлінське рішення насамперед через призму безпеки та інтересів команди.