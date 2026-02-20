Перестройка логистики: как Kormotech преодолел блокады поляков, расширил экспорт и инвестировал €60 млн в завод в Литве

Полномасштабная война стала серьезным экзаменом для украинского бизнеса. За четыре года предприятия теряли, адаптировались, меняли стратегии и искали новые возможности для развития. Delo.ua попросило руководителей украинских компаний оценить этот опыт через четыре урока — "Выстоять", "Преобразоваться", "Думать о будущем" и "Закалить выдержку". Публикуем ответы в серии блицинтервью. На этот раз – разговор с СЕО и соучредителем Kormotech Ростиславом Вовком, которая является крупнейшим производителем кормов для домашних животных.



Что именно вне фронта позволило стране работать и удерживать устойчивость за эти четыре года?

– Люди. Их невероятная способность держать тыл. Обычные люди становились и становятся волонтерами, предпринимателями, кризисными менеджерами. Команды, которые, несмотря на сирены, запускали новые продукты. Украина – это страна героев на фронте и тылу людей, которые продолжают строить, учить, лечить, производить каждый день в чрезвычайных условиях. Это и есть подлинная экономическая устойчивость. А еще – это о доверии. Между партнерами, между бизнесом и командой, между людьми, которые до этого могли быть чужими, теперь стали плечом друг для друга. Это та ткань, которая склеила страну, когда многое рвалось.

Соучредитель Kormotech Ростислав Вовк. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Что вашему бизнесу пришлось сменить или выстроить с нуля, чтобы остаться дееспособным в войне?

– Мы с нуля построили всю логистику. В 2022 году мгновенно исчезли старые маршруты: часть территорий – оккупированы, черноморские порты – заблокированы. А мы в то время экспортировали более чем в 40 стран мира (сейчас в более чем 50). Поэтому было принято решение: полностью перераспределить логистические цепи: новые склады, новые маршруты, новые перевозчики. Это стоило нам много усилий, но дало независимость.

Помню, как в 2023 году, в связи с блокировками польских фермеров польско-украинских границ мы разработали так называемый Дунайский путь. Совершая к тому времени ежемесячно 180-200 экспортно-импортных операций, Kormotech находился в сложной ситуации. В моменты максимальной погрузки во время блокады, автотранспорт простаивал в электронной очереди до 30 дней. Это приводило к финансовым проблемам. В пик погрузки финансовые потери Kormotech достигали до 200 тысяч евро в месяц. Так что мы оптимизировали логистику. И присоединились к инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Мы выбрали для себя Дунайский путь – баржой по реке через Румынию. Речная логистика дороже сухопутной. В то время это было 220 евро за тонну транспортировки по барже против 110 евро за тонну продукции сухопутным путем через Польшу.

Но! Простой продукции, а также дополнительные складские запасы товара в разы дороже речного логистического пути. Kormotech была единственной в Украине компанией, поддержавшей такую революционную идею министерства по экспорту товаров в Европу. Нам помогала государственная компания "Украинское Дунайское пароходство". Она могла предоставить баржу и заниматься всеми логистическими вопросами этого речного экспорта.

Все логистически-технические моменты украинская сторона проработала. Румынская сторона была на этапе финального согласования. Мы были в шаге от речного пути, и вдруг границы перестали блокировать. Что я хочу поведать этим кейсом? Гибкость, нестандартные решения и решимость действовать совершенно по-новому помогают нашему бизнесу не только оставаться дееспособным, но и развиваться.

Во что вы сознательно инвестировали в условиях войны и какие из этих решений оказались самыми ценными с точки зрения сегодняшнего дня?

– Мы инвестировали в людей. И это было самое правильное решение. Во время войны именно люди – наши самые большие партнеры. Мы не сокращали штат – напротив, поддерживали, учили, помогали релоцироваться. В настоящее время в нескольких странах мира работает около 1500 кормотеховцев. Офисы компании, кроме Украины, есть, в частности, в Литве и Польше.

Инвестиции в литовский завод позволили компании войти в список 14 крупнейших инвесторов страны. Фото: ЕБРР в Украине/Facebook

Отдельно хочу вспомнить один из наших самых дорогих инвестиционных проектов – строительство нового завода в Литве.

Пять лет назад мы основали один из наиболее значимых для нас международных проектов – строительство завода в Литве. Его мощность – 20 тысяч тонн влажных продуктов в год. Это явилось первым шагом в формировании европейской производственной базы Kormotech. Сейчас мы строим второй завод – вдвое больше, на 40 тысяч тонн. Решение масштабировать производство именно в Литве не случайно: страна предлагает понятное регуляторное поле, предполагаемую экономическую политику и реальные стимулы для инвесторов. Это та модель сотрудничества между государством и бизнесом, позволяющая компаниям расти в долгосрочной перспективе.

Общая стоимость нашего проекта в Литве – 60 миллионов евро. Именно эта инвестиция позволила нам войти в список 14 крупнейших инвесторов страны и получить статус крупного инвестора от Министерства экономики Литвы. Для украинской компании это важный сигнал доверия. Украинский бизнес рассматривается как надежный партнер, способный создавать долгосрочную ценность для экономики ЕС. Это также подтверждает, что украинские производители могут интегрироваться не только в европейский рынок, но и играть в нем заметную роль.

Ростислав Вовк считает, что украинские производители могут играть заметную роль на рынке ЕС. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Какие потери стали для вас самыми болезненными за эти годы и какой управленческий или человеческий опыт они дали?

– Сейчас 57 кормотеховцев служат в Вооруженных Силах Украины. Это те, с которыми мы вместе запускали линии, разрабатывали новые продукты, развивали экспорт, пили кофе на утренних митингах. Они пошли защищать страну и стали частью другой команды, держащей страну.

Четверо наших сотрудников погибли. И эту утрату не восполнить. Никаким опытом, никакими компенсациями или словами. Каждый из них – часть истории Kormotech. И вместе с болью эти потери приносят огромную ответственность.

Это опыт, меняющий меня как руководителя и как человека. Начинаешь иначе смотреть на приоритеты. Больше слушаешь. Меньше откладываешь на потом. Глубже чувствуешь, что бизнес – это о людях, которым ты обязан – каждый день.

За эти годы я понял, что гибкость – новая стабильность. И что самая лучшая стратегия – это команда, которая доверяет друг другу и знает, ради чего она работает.