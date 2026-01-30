- Категория
10 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения бывшему руководителю ГНСУ Дейнеку
Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меры пресечения к бывшим чиновникам Государственной пограничной службы Украины, подозреваемых в систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение САП.
Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и определил бывшему Председателю Госпогранслужбы меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Бывшему начальнику отдела пункта пропуска ГНСУ избран залог в размере 2 млн грн.
Правоохранители не называют имен, но по информации "Суспільного", речь идет о бывшем главе ГНСУ Сергее Дейнеке и эксначальнике отдела пограничной службы "Соломоново" Александре Марущаке.
На обоих подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности:
- прибывать по вызову к следователю, прокурору и суду;
- не покидать территорию Украины без разрешения;
- сообщать об изменении места жительства или работы;
- воздерживаться от общения с фигурантами дела и свидетелями;
- сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение границы.
Срок действия возложенных обязанностей установлен до 30 марта 2026 года.
22 января НАБУ и САП заявили о разоблачении Дейнеки и Марущака, подозреваемых в систематическом получении взяток за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы. Им уже доложено о подозрении.