10 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения бывшему руководителю ГНСУ Дейнеку

ВАКС назначил залог экс-руководителю ГНСУ Дейнеку/Государственная пограничная служба

Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меры пресечения к бывшим чиновникам Государственной пограничной службы Украины, подозреваемых в систематическом получении неправомерной выгоды при содействии беспрепятственному пересечению государственной границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и определил бывшему Председателю Госпогранслужбы меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Бывшему начальнику отдела пункта пропуска ГНСУ избран залог в размере 2 млн грн.

Правоохранители не называют имен, но по информации "Суспільного", речь идет о бывшем главе ГНСУ Сергее Дейнеке и эксначальнике отдела пограничной службы "Соломоново" Александре Марущаке.

На обоих подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности:

  • прибывать по вызову к следователю, прокурору и суду;
  • не покидать территорию Украины без разрешения;
  • сообщать об изменении места жительства или работы;
  • воздерживаться от общения с фигурантами дела и свидетелями;
  • сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение границы.

Срок действия возложенных обязанностей установлен до 30 марта 2026 года.

22 января НАБУ и САП заявили о разоблачении Дейнеки и Марущака, подозреваемых в систематическом получении взяток за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы. Им уже доложено о подозрении.

Автор:
Татьяна Гойденко