Новини
10 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід колишньому керівнику ДПСУ Дейнеці

Дейнеко
ВАКС призначив заставу екскерівнику ДПСУ Дейнеку / Державна прикордонна служба

Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжні заходи до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України, підозрюваних у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення САП.

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та визначив колишньому Голові Держприкордонслужби запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Колишньому начальнику відділу пункту пропуску ДПСУ обрано заставу у розмірі 2 млн грн.

Правоохоронці не називають імен, але за інформацією "Суспільного", йдеться про колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнеку та ексначальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Олександра Марущака.

На обох підозрюваних покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;
  • не залишати територію України без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
  • утримуватися від спілкування з фігурантами справи та свідками;
  • здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на перетин кордону.

Строк дії покладених обов’язків встановлено до 30 березня 2026 року.

22 січня НАБУ та САП заявили про викриття Дейнеки та Марущака, яких підозрюють у систематичному отриманні хабарів за сприяння у безперешкодному перетину державного кордону. Їм вже повідомлено про підозру.

Автор:
Тетяна Гойденко