100 лет лицензии за $360: что известно о скандале вокруг картин Ивана Марчука

Легендарный украинский художник Иван Марчук предоставил четырем лицам лицензию на все свои картины сроком на 100 лет за $360. Коллекция художника насчитывает более 5 тысяч полотен, а отдельные работы продаются на аукционах за сотни тысяч долларов, в том числе "Взошел месяц над Днепром" продана за $300 тыс.

Как пишет Delo.ua, "Главком" разобрал историю конфликта за искусство легендарного украинского художника.

Как за $360 "купили" права на все картины

Украинский живописец Иван Марчук оказался в центре скандала из-за договора, фактически лишавшего его контроля над собственными картинами. История началась 12 мая 2020 года – в день 84-летия художника. Тогда в Facebook его поздравил бывший народный депутат Михаил Апостол. Через несколько дней он пригласил многолетнюю помощницу художника Тамару Стрипко на встречу в кафе, где также присутствовали адвокат Сергей Павленко и бизнесмен Михаил Синица.

По словам Стрипко, Апостол показал ей документ и убедил, что у него будет юридическая сила только после нотариального удостоверения. После этого компания отправилась в мастерскую Марчука. Там, когда Апостол ушел, художник в присутствии Стрипко и Синицы подписал бумаги, не читая их, считая, что документ пока не действует.

На самом же деле договор передавал четырем лицам исключительные права на все картины Марчука на 100 лет. Формальное "вознаграждение" за это составляло всего $360. В документе также отмечалось, что художник должен получать 5% роялти от использования его работ, но никаких выплат он так и не увидел.

В контексте рынка это выглядит абсурдно: в коллекции художника более 5 тысяч картин, средняя цена каждой – 5-10 тысяч долларов, а отдельные полотна продаются за сотни тысяч. В 2024 году его работу "Вошел месяц над Днепром" продали за $300 тыс., а в 2022 году "Сад соблазна" – за $120 тыс.

Решающим стало то, что в договоре прямо указывалось: нотариального удостоверения он не нуждается. То есть Марчук подписал документ, полагаясь на ложное устное утверждение Апостола.

Теперь художник оспаривает сделку в суде, а его помощница называет эту историю "аферой века".

"Главком" пообщался с Иваном Марчуком, и художник подтвердил, что давно знаком с Михаилом Апостолом. По его словам, бывший депутат как сопредседатель тернопольского землячества время от времени наведывался к нему в мастерскую в Киеве.

Художник рассказывает, что ему фактически "подсунули договор", который он подписал, не читая. "После того, как экземпляры договора забрал Синица Михаил и покинул мастерскую, моя помощница настояла на прочтении документа. Мы начали его читать, и я лично немедленно позвонил Апостолу Михаилу с требованием не совершать никаких действий по тому договору по авторским правам на мои произведения и настаивал, что никак намерен", - отметил Иван Марчук.

По его словам, в телефонном разговоре Апостол заверил, что можно быть спокойным: мол, договоренности отменены, а какие-либо действия по договору прекращаются. Однако, как случайно выяснилось только четыре года спустя, Апостол, а также подписанты Сергей Павленко и Михаил Синица считают договор действующим.

Дело дошло до суда

Судебный процесс, инициированный Иваном Марчуком, длится уже пять месяцев. За это время один из ответчиков подал заявление об отводе председательствующего судьи, обвинив его в предвзятости и "систематическом отказе" удовлетворять его ходатайству. Среди прочего ответчик настаивал, что судья якобы пропустил стадию рассмотрения вопроса о заключении мирового соглашения. Однако это не соответствует действительности.

По информации источников "Главкома", во время заседания судья Тернопольского горрайонного суда Тарас Якимец поинтересовался, готовы ли стороны к примирению. Адвокат Марчука ответила, что такое примирение невозможно.

Тот же ответчик также пытался убедить суд, что помощница художника Тамара Стрипко вроде бы вводит художника в заблуждение и не позволяет ответчикам контактировать с Иваном Марчуком.

В результате ходатайство об отводе судьи Якимца было отклонено, поскольку заявитель не предоставил никаких доказательств своих утверждений, а его претензии носят характер личных предположений.

"Главком" обратился за комментариями к Михаилу Апостолу, Сергею Павленко и Михаилу Синице, однако на момент публикации ни один из них не ответил.

"Вино Марчука": производитель чуть не оказался в центре чужого конфликта

Судебный спор вокруг авторских прав мог вспыхнуть гораздо раньше - случайная встреча едва не вовлекла стороннюю компанию в проблему. Летом 2024 года владелица винодельческого бренда Big Wines Наталья Бурлаченко случайно познакомилась в киевском кафе с Михаилом Апостолом. Узнав, что предприятие использует изображение картин Ивана Марчука на этикетках вина, Апостол заявил ей, что именно он владеет авторскими правами, которые якобы передал ему художник.

Бурлаченко, которая с 2022 года сотрудничает с Марчуком на законных основаниях, была шокирована услышанным и на следующий день обратилась к помощнице художника. Для Марчука и его команды такие заявления стали полной неожиданностью.

За время сотрудничества Big Wines использовала пять картин Марчука, а художник уже дал разрешение еще на десять изображений.

Махинации с картинами: "Это уже было"

Иван Марчук уже имел подобную неприятность в 2017 году. Тогда художник передал агенту свою картину, ориентировочной стоимостью около $10 млн., якобы для выставки в мадридском музее "Прадо". Никакой выставки не состоялось, а агент скрылся и перестал выходить на связь.

Марчук обратился в полицию, которая быстро нашла мошенника. И примечательная деталь: именно Михаил Апостол, советник главы МВД Арсена Авакова, публично комментировал этот скандал от имени ведомства.