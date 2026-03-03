216 млрд грн на энергетическую устойчивость: правительство презентовало комплексные планы регионов

Правительство представило комплексные планы устойчивости регионов и городов на 216,32 млрд грн для защиты инфраструктуры и бесперебойного тепла, воды и энергоснабжения во время войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство утвердило планы защиты инфраструктуры

На заседании СНБО правительство вместе с председателями областных военных администраций и руководителями городов представило комплексные планы устойчивости регионов и крупных городов. Их цель – обеспечить бесперебойную жизнь общин во время войны и атак на энергетику.

"Мы стратегически перестраиваем всю энергетическую систему государства на годы вперед", - подчеркнула Свириденко.

Каждый план предусматривает четыре ключевых направления:

Защита объектов критической инфраструктуры. Развитие распределенной генерации. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. Обеспечение бесперебойного водоснабжения.

Общая стоимость реализации планов составляет 216,32 млрд грн.

СНБО утвердил Планы устойчивости для всех регионов, кроме Киева. Для столицы подготовка должна быть особенно тщательной: городские власти должны в течение одной недели доработать и представить реалистичный план, гарантирующий прохождение следующего отопительного сезона с учетом всех вызовов.

Все руководители областей и городов будут нести персональную ответственность за выполнение планов. Реализация будет обеспечена на средства государственного и местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров, в частности через Фонд поддержки энергетики Украины и дополнительное оборудование. Правительство работает с Национальным банком Украины и коммерческими банками по расширению возможностей финансирования.

Для координации выполнения Кабмин создает специальный центр. Готовность регионов будет оцениваться с помощью Индекса устойчивости, а правительство будет оказывать полное содействие и при необходимости оперативно корректировать планы.

Напомним, Свириденко также отмечала, что наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.