- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
216 млрд грн на энергетическую устойчивость: правительство презентовало комплексные планы регионов
Правительство представило комплексные планы устойчивости регионов и городов на 216,32 млрд грн для защиты инфраструктуры и бесперебойного тепла, воды и энергоснабжения во время войны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство утвердило планы защиты инфраструктуры
На заседании СНБО правительство вместе с председателями областных военных администраций и руководителями городов представило комплексные планы устойчивости регионов и крупных городов. Их цель – обеспечить бесперебойную жизнь общин во время войны и атак на энергетику.
"Мы стратегически перестраиваем всю энергетическую систему государства на годы вперед", - подчеркнула Свириденко.
Каждый план предусматривает четыре ключевых направления:
- Защита объектов критической инфраструктуры.
- Развитие распределенной генерации.
- Обеспечение бесперебойного теплоснабжения.
- Обеспечение бесперебойного водоснабжения.
Общая стоимость реализации планов составляет 216,32 млрд грн.
СНБО утвердил Планы устойчивости для всех регионов, кроме Киева. Для столицы подготовка должна быть особенно тщательной: городские власти должны в течение одной недели доработать и представить реалистичный план, гарантирующий прохождение следующего отопительного сезона с учетом всех вызовов.
Все руководители областей и городов будут нести персональную ответственность за выполнение планов. Реализация будет обеспечена на средства государственного и местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров, в частности через Фонд поддержки энергетики Украины и дополнительное оборудование. Правительство работает с Национальным банком Украины и коммерческими банками по расширению возможностей финансирования.
Для координации выполнения Кабмин создает специальный центр. Готовность регионов будет оцениваться с помощью Индекса устойчивости, а правительство будет оказывать полное содействие и при необходимости оперативно корректировать планы.
Напомним, Свириденко также отмечала, что наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.