3,5 миллиарда инвестиций: под Киевом появится новый индустриальный парк

Правительство приняло решение о включении нового индустриального парка "Стальная Киевщина" в Государственный реестр индустриальных (промышленных) парков. Ключевой акцент проекта – развитие металлообрабатывающего кластера с привлечением около 3,5 млрд грн инвестиций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Объект расположен в Белоцерковской общине Киевской области и занимает площадь около 12 гектаров.

Реализация этого масштабного проекта рассчитана на 49 лет и преследует цель создания ориентировочно 400 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности, что станет весомым вкладом в социально-экономическое развитие региона.

Инициатор создания ООО "ГРАНДСТИЛ" планирует привлечь финансирование из разных источников - собственные средства инициатора, государственное стимулирование, а также инвестиций будущих участников и других субъектов.

Ключевые направления деятельности

На территории нового парка будут развиваться предприятия по следующим приоритетным направлениям:

Обработка металлов и покрытие на металлы;

Механическая обработка металлических изделий;

Ковка, прессование, штамповка, профилирование; порошковая металлургия;

изготовление строительных металлических конструкций и изделий;

Изготовление других металлических готовых изделий.

Развитие сети индустриальных парков

В настоящее время в Реестре индустриальных парков насчитывается более 114 объектов. Их количество растет, что свидетельствует о заинтересованности бизнеса и общин в создании современных производственных площадок. Индустриальные парки являются составной частью инвестиционной компоненты политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Напомним, на территории Киевской области уже зарегистрировано 15 индустриальных парков. Пять из них имеют статус активных, то есть привлекли бизнес на свою территорию. Всего в индустриальных парках региона работают 23 предприятия, специализирующихся на производстве и сопутствующих видах деятельности.