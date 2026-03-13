Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

3,5 миллиарда инвестиций: под Киевом появится новый индустриальный парк

Стальная Киевщина
Новый индустриальный парк в Киевской области / Минэкономики

Правительство приняло решение о включении нового индустриального парка "Стальная Киевщина" в Государственный реестр индустриальных (промышленных) парков. Ключевой акцент проекта – развитие металлообрабатывающего кластера с привлечением около 3,5 млрд грн инвестиций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Объект расположен в Белоцерковской общине Киевской области и занимает площадь около 12 гектаров.

Реализация этого масштабного проекта рассчитана на 49 лет и преследует цель создания ориентировочно 400 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности, что станет весомым вкладом в социально-экономическое развитие региона.

Инициатор создания ООО "ГРАНДСТИЛ" планирует привлечь финансирование из разных источников - собственные средства инициатора, государственное стимулирование, а также инвестиций будущих участников и других субъектов.

Ключевые направления деятельности

На территории нового парка будут развиваться предприятия по следующим приоритетным направлениям:

  • Обработка металлов и покрытие на металлы;
  • Механическая обработка металлических изделий;
  • Ковка, прессование, штамповка, профилирование; порошковая металлургия;
  • изготовление строительных металлических конструкций и изделий;
  • Изготовление других металлических готовых изделий.

Развитие сети индустриальных парков

В настоящее время в Реестре индустриальных парков насчитывается более 114 объектов. Их количество растет, что свидетельствует о заинтересованности бизнеса и общин в создании современных производственных площадок. Индустриальные парки являются составной частью инвестиционной компоненты политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Напомним, на территории Киевской области уже зарегистрировано 15 индустриальных парков. Пять из них имеют статус активных, то есть привлекли бизнес на свою территорию. Всего в индустриальных парках региона работают 23 предприятия, специализирующихся на производстве и сопутствующих видах деятельности.

Автор:
Татьяна Бессараб