Рынок дизельных авто в марте сократился

В марте 2026 года автопарк Украины пополнили 5,1 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром ".

В структуре спроса 1,3 тыс. составили новые автомобили, что на 21% больше в годовом исчислении. В то же время сегмент импортируемых подержанных автомобилей сократился на 14% — до 3,8 тыс. единиц.

Среди новых дизельных легковушек наибольший спрос зафиксирован на Renault Duster (259 ед.). Также в пятерку лидеров вошли Volkswagen Touareg (180 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (151 ед.), Skoda Kodiaq (91 ед.) и Volkswagen Tiguan (75 ед.).

В сегменте импортируемых подержанных дизельных авто первое место занял Renault Megane (286 ед.). Далее следуют Nissan Qashqai (258 ед.), Skoda Octavia (238 ед.), Hyundai Santa Fe (209 ед.) и Kia Sorento (178 ед.).

Напомним, в феврале автопарк Украины пополнили 4,3 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями.