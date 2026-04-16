Ринок дизельних авто в березні скоротився

У березні 2026 року автопарк України поповнили 5,1 тис. легкових автомобілів з дизельними двигунами, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

У структурі попиту 1,3 тис. становили нові автомобілі, що на 21% більше у річному вимірі. Водночас сегмент імпортованих вживаних авто скоротився на 14% — до 3,8 тис. одиниць.

Серед нових дизельних легковиків найбільший попит зафіксовано на Renault Duster (259 од.). Також до п’ятірки лідерів увійшли Volkswagen Touareg (180 од.), Toyota Land Cruiser Prado (151 од.), Skoda Kodiaq (91 од.) та Volkswagen Tiguan (75 од.).

У сегменті імпортованих вживаних дизельних авто перше місце посів Renault Megane (286 од.). Далі йдуть Nissan Qashqai (258 од.), Skoda Octavia (238 од.), Hyundai Santa Fe (209 од.) та Kia Sorento (178 од.).

Нагадаємо, у лютому автопарк України поповнили 4,3 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами.