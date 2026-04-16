Крупнейшую кондитерскую компанию Европы Ferrero проверяют на нарушение антимонопольного законодательства

Итальянская группа Ferrero, владеющая брендами Nutella, Kinder и Tic Tac, стала объектом расследования Европейской комиссии. Чиновники провели выездные инспекции в офисах компании, подозревая ее в применении практик, ограничивающих свободную конкуренцию на рынке ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Представители Ferrero подтвердили факт проверок и заявили о полной готовности к сотрудничеству с регулятором. В настоящее время штаб-квартира одного из крупнейших мировых производителей сладостей находится в Люксембурге.

Суть обвинений и ход расследования

В Еврокомиссии предполагается, что компания могла использовать методы, препятствующие свободному обращению товаров между странами-членами Евросоюза. Это подрывает принципы единого рынка, где условия доступа к продукции должны быть одинаковыми для всех государств.

Ключевые детали дела:

Масштаб проверок: инспекции прошли в помещениях компании в двух странах ЕС.

Причина: подозрения в антиконкурентных практиках сегментирующих рынок и влияющих на конечные цены для потребителей.

Статус: выездные проверки являются начальным этапом расследования и не свидетельствуют об автоматическом признании вины компании.

Ferrero стабильно входит в тройку крупнейших кондитерских игроков мира вместе с Mars и Mondelez, поэтому это расследование может стать резонансным прецедентом для всей отрасли.

Что дальше

Законодательство ЕС не устанавливает четкие сроки завершения таких проверок. Продолжительность расследования будет зависеть от сложности дела и объема предоставленной информации. При подтверждении нарушений компании могут грозить значительные штрафы и обязательства изменить бизнес-модель в Европе.

