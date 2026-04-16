Найбільшу кондитерську компанію Європи Ferrero перевіряють на порушення антимонопольного законодавства

Найбільшу кондитерську компанію Європи Ferrero перевіряють на порушення антимонопольного законодавства / Unsplash

Італійська група Ferrero, яка володіє брендами Nutella, Kinder та Tic Tac, стала об’єктом розслідування Європейської комісії. Посадовці провели виїзні інспекції в офісах компанії, підозрюючи її у застосуванні практик, що обмежують вільну конкуренцію на ринку ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Представники Ferrero підтвердили факт перевірок та заявили про повну готовність до співпраці з регулятором. Наразі штаб-квартира одного з найбільших світових виробників солодощів розташована у Люксембурзі.

Суть звинувачень та хід розслідування

У Єврокомісії припускають, що компанія могла використовувати методи, які перешкоджають вільному обігу товарів між країнами-членами Євросоюзу. Це підриває засади єдиного ринку, де умови доступу до продукції мають бути однаковими для всіх держав.

Ключові деталі справи:

  • Масштаб перевірок: інспекції пройшли у приміщеннях компанії у двох країнах ЄС.
  • Причина: підозри в антиконкурентних практиках, що сегментують ринок і впливають на кінцеві ціни для споживачів.
  • Статус: виїзні перевірки є початковим етапом розслідування і не свідчать про автоматичне визнання провини компанії.

Ferrero стабільно входить до трійки найбільших кондитерських гравців світу разом із Mars та Mondelez, тому це розслідування може стати резонансним прецедентом для всієї галузі.

Що далі

Законодавство ЄС не встановлює чітких термінів завершення таких перевірок. Тривалість розслідування залежатиме від складності справи та обсягу наданої інформації. У разі підтвердження порушень компанії можуть загрожувати значні штрафи та зобов'язання змінити бізнес-модель у Європі.

Нагадаємо, корпорація Roshen готується до виходу на кондитерський ринок Великої Британії. Потенціал британського ринку, де український бренд планує реалізувати шоколад та печиво, оцінюється у понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Автор:
Максим Кольц